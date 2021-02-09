Образи до Дня закоханих, які носять інстаграм-інфлюенсерки: красива добірка

У неділю, 14 лютого, всі закохані святкуватимуть День Валентина. Дівчата вже відтепер думають над своїм зовнішнім виглядом та образом для святкування. Fashion 24 зібрав найпопулярніше святкове вбрання, яке носять інстаграм-інфлюенсери.

День Валентина – особливе, яскраве та романтичне свято. Напередодні романтичної вечері чи походу в кіно, кожна дівчина мізкує над вибором вбрання, в якому вона буде почувати себе бездоганно, і яке, безумовно, вразить її коханого.

До теми Що подарувати дівчині на День Валентина: трендове вбрання, яке сподобається кожній

У день, коли все навколо витає у любові та пристрасті, хочеться виглядати особливо, тож радимо уважніше придивитися до образів, які точно подарують вам чудовий настрій і неперевершений вигляд.

Образи на День святого Валентина

Білий колір завжди є доречним для будь-якої святкової події. Зробіть ставку на молочний чи білий гольф, а зверху одягніть жакет. Щоб зробити образ урочистішим – одягніть білі штани класичного крою або палаццо. Завершити такий аутфіт можна заплетеним волоссям у хвіст, масивними сріблястими сережками та чорною сумкою.

Комір – тренд 2021 року. Найчастіше його можна зустріти на сорочках, втім в мас-маркеті серед величезного різноманіття, можна натрапити і на сукню. Подовжений варіант легкої сукні з коміром ви можете сміливо одягати в ресторан.

Трикотажна сукня на довгий рукав з вирізом на спині вже встигла закохати в себе тисячі прихильників Розі Гантінгтон-Вайтлі. Супермодель радить не переобтяжувати такий святковий варіант зайвими елементами гардеробу. Достатньо лише розпустити волосся, нафарбувати губи червоною помадою та довершити образ золотистим ланцюжком.

Для любителів мінімалізму одягнути сукню довжини міді молочного кольору та довершити її туфлями та сумкою одного кольору – ідеальне комбо. В холодну пору року радимо додати до такої сукні жакет маскулінного крою молочного або рожевого кольору. Чоботи на високих підборах ідеально впишуться у цей вишуканий look.

Модні зірки інстаграму одягають топи в будь-яку пору року, навіть взимку. Акцентний топ з вирізом довершений золотистим ланцюжком в парі з чорними штанами – безпрограшний варіант для вечірки. Перед виходом з дому не забудьте одягнути чорний жакет, який додасть ще більшої родзинки вашому аутфіту.

Шкіра цього сезону не покидає модних позицій, тож сукня з екошкіри стане чудовим вибором для святкування Дня закоханих. Вона проста у використанні, адже сама по собі вже є акцентою. Фактурний золотистий ремінь в парі до золотистих сережок зроблять образ особливо цікавим. Під шкіряну сукню можете обирати взуття на низькому ходу.

Звісно, жодне святкування не обходиться без елегантної довгої сукні. Чорна сукня виручає в будь-якій ситуації, а для походу в ресторан на День Валентина – ідеальний вибір для кожної дівчини, яка хоче сподобатися своєму обранцеві. Особливого шарму образу нададуть лаконічні сережки та волосся заплетене у хвіст.

Для походу в кіно обирайте штани з вирізами у стилі Вікторїі Бекхем у парі з білою сорочкою та картатим жакетом оверсайз. Для любителів мінімалізму та класики – чудовий варіант, який підійде і для будь-яких інших запланованих заходів. Розрізи на штанах видовжують силует, а лаконічна сумка та розпущене волосся допоможуть вам отримати чудовий святковий образ.