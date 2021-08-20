Знаменита британська супермодель добре знається на моді, тож вагітність не стала їй на заваді. 34-річна модниця відновила свою улюблену рубрику світлин у дзеркалі та продемонструвала 13-мільйонній аудиторії чарівні образи.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Їх можуть приміряти не лише дівчата, які перебувають в особливому стані, але й всі, хто надихається стилем та модними поєднаннями Розі.

Красуня позувала перед дзеркалом в світлому жакеті, чорній довгій сукні, штанах з підкатами, білизняному костюмі білого кольору, улюблених бежевих штанах, штанах кльош та білосніжній трикотажній сукні.

До всіх образів Розі підібрала босоніжки зі своєї колаборації з італійським брендом Gia. Її аутфіти доповнювали улюблені сумки: клатч-пельмень та чорна сумка Hermes Birkin. Довершувала наряди супермодель сонцезахисними окулярами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Модниці зі всього світу можуть брати на озброєння всі створені образи Гантінгтон-Вайтлі, які сміливо можна приміряти кожного дня впродовж десяти днів. Капсульний гардероб складений у притаманному стилі інфлюенсерки без зайвих деталей в елементах гардеробу, яскравих принтів та супертрендових речей.

Британка любить базові кольори та лаконічні поєднання, які вдало підійдуть для прогулянки з друзями, походу в офіс та зустрічей з колегами.

Образ № 1



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 2



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 3



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 4



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 5



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 6



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 7



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 8



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 9



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ № 10



Стильний наряд супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі