Збираючись у подорож складайте гардероб спираючись на свій смак та вподобання, однак для того, щоб не допустити очевидних помилок, пересвідчіться, чи ви дотрималися всіх основних правил щодо складання образів на відпочинок.

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Склад речей

На пляжний курорт рекомендовано брати одяг, який пошитий з легких натуральних матеріалів: ситець, льон, шовк дозволять відчувати себе дуже комфортно в спекотний день. Речі з синтетики краще не брати ні на курорт, ні на будь-які прогулянки, адже в ньому ви швидко спітнієте і відчуєте дискомфорт.

Свобода рухів та універсальність

Для пляжних образів обирайте універсальний одяг. До прикладу, ваші речі мають доречно виглядати і на пляжі, і на вечері в ресторані. Занадто обтислий одяг – незручний варіант в курортному гардеробі. Всі речі мають приносити максимальний комфорт і не затруднювати рухи.

Практична аксесуарна група

На відпочинок беріть взуття без підборів, аби мати змогу вільно переміщатися по піску. Серед сумок віддайте перевагу об’ємним шоперам із плетених матеріалів чи канви. В такі сумки все поміщається, а окрім цього, вони не лише не вигорять на сонці, але й швидко висохнуть від води.

Недорогі прикраси

Пляжні образи можуть обійтися без діамантів та дорогоцінних металів, які можна замінити браслетами з бісеру чи сережками з перлин.

Школа стилю Pump Your Style склала кілька вдалих пляжних образів, які ви можете взяти на замітку цього літа.



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style



Пляжні образи на відпочинок / Фото з інстаграму Pump Your Style