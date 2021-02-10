Супермодель і дружина Джейсона Стейтема Розі Гантінгтон-Вайтлі демонструє в мережі бездоганні образи для буденних та святкових виходів. Аутфіти Розі активно обговорюють представники модної індустрії та її 12-мільйонна аудиторія.

До романтичного Дня святого Валентина залишилося декілька днів. Від вашого образу залежить настрій усього вечора, тож вам не обійтися без модного натхнення. Бажання бути красивою у жінки є щодня, однак у День закоханих бездоганний вигляд є необхідністю.

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Для того, щоб справити гарне враження на коханого, бути привабливою і відчувати себе впевненою варто заздалегідь продумати образ до дрібниць.

Звісно, ніхто не скасовував елегатної сукні в цей святковий день, втім жакети вже давно стали не менш сексуальним елементом гардеробу.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися чималою колекцією штанних костюмів та жакетів. Білявка добре знається на трендах, тож на власному прикладі показує, що бездоганного образу потрібно прикласти не так вже й багато зусиль.

Вбрання Розі здебільшого – класичне, лаконічне та в базових відтінках. Для тих, хто хоче у цей день виглядати яскраво, модниця пропонує одягати штанні костюми.

10 образів на День Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі

Подовжений оверсайз-жакет + кремові штани палаццо + рожевий клатч



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Сітчаста футболка + чорний штанний костюм



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Чорний лонгслів + жакет кольору фуксії + чорні фактурні штани



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Чорна довга сукня + бежевий жакет + масивні аксесуари



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Білий топ у білизняному стилі + білі штани палаццо + сірий жакет + клатч



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Біла водолазка + кремовий подовжений жакет + штани



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Білий топ на бретелях з глибоким вирізом + трикотажна спідниця + подовжений бежевий жакет-оверсайз



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Біла футболка + яскраво-рожевий штанний костюм



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Цегляний штанний костюм + фактурний топ



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest

Вузькі штани з вирізами + білий жакет + золотистий ланцюжок



Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest