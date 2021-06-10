Образ-монохром на вечірку – легко: вчимось у Кендал Дженнер та Гейлі Бібер

Локдаун довгий час змушував нас відмовлятись від гучних гулянь і вечірок, але зараз суспільство починає оговтуватись й повертається до звичного життя. Кендал Дженнер та Гейлі Бібер не чекають моменту й вже підкорюють літні ночі своїми яскравими аутфітами.

Популярні американські манекенниці та зірки голлівудського стріт стайлу – Гейлі Бібер та Кендал Дженнер часто демонструють свій чудовий смак в одязі й надихають багатьох модниць відтворювати їхні образи. Цього разу папараці "підловили" подруг, коли вони завітали на день народження моделі Анастасії Караніколау.

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Для вечірки дівчата обрали спокусливі й при цьому вишукані луки. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", Кендал Дженнер, обрала шкіряний топ-бандо у чорно-білих мотивах від бренду 16Arlington, який доповнила штанами прямого крою з ідентичним візерунком. "Родзинкою" образу топмоделі стала вінтажна сумочка від Prada й ніжний чокер з діамантами.



Кендал Дженнер на вечірці Анастасії Караніколау / Фото BackGrid USA

24-річна Гейлі Бібер виглядала не менш розкішно. Дівчина вирішила обрати "тотал блек" лук, який складався із сатинового бралета й спідниці довжини максі з ефектним вирізом. Модель не експериментувала зі взуттям, тож взула ніжні туфлі від Jimmy Choo з акцентним ланцюжком навколо ніжки. Блискучі мотиви Гейлі підкріпила яскравою сумочкою у стразах.



Гейлі Бібер на вечірці Анастасії Караніколау / Фото BackGrid USA