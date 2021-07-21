Одна з найпопулярніших та найбажаніших сорочок цього літа від бренду The Row, яку полюбили Кендалл Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ельза Госк.

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Вперше wow-ефект справила на папараці Кендалл Дженнер. Вона одягнула об’ємну білу сорочку не застібаючи ґудзики поверх футболки. Такі знаменитості, як Джессіка Альба, Лорі Харві та Ірина Шейк також продемонстрували нові методи, як носити трендову сорочку.

Образ для прогулянки

Збираючись на вечірку цього літа, одягайте чорну коротку мінісукню, як в Ірини Шейк, поєднавши її з сорочкою маскулінного крою. Образ довершити можна чорними сандалями на липучках, чорною сумкою-багетом із золотим ланцюжком та сонцезахисними окулярами.



Стильний образ з білою сорочкою / Daily Mail

Повсякденний образ

Якщо ви працюєте в офісі з невимушеним дрес-кодом, візьміть чудовий приклад у Джессіки Альби. Цього літа приміряйте штани або джинси з базовою майкою, одягнувши зверху білу розстебнуту сорочку. Стильний образ можна довершити білими "дутими" сланцями та багатьма золотистими прикрасами. Волосся можна защепити трендовим крабиком.



Стильний образ з білою сорочкою / Vogue

Образ для вечері на відпочинку

Тепер потрапити на вечерю після пляжу дуже просто. Треба всього лише поверх купальника одягнути сорочку, як це зробила Лорі Харві. На низ можна взяти білі літні штани. В такому аутфіті ви залюбки можете прогулятися курортним містом.



Стильний образ з білою сорочкою / Vogue

Невимушений діловий образ

Цього літа приходьте в офіс в об'ємній сорочці маскулінного крою в парі з вільними штанами-бананами і босоніжками з тонкими перемичками, надихнувшись образом Кендалл Дженнер.



Стильний образ з білою сорочкою / Vogue

Образ для подорожі

Модель Адут Акетч вирушає в подорож у стильних штанах з розрізом біля кісточок, майці-алкоголічці, об’ємній білій сорочці та високих кольорових кросівках.



Стильний образ з білою сорочкою / Vogue