Обираємо верхній одяг на осінь, як у Розі Гантінгтон-Вайтлі: фото

Британська манекенниця Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися бездоганним гардеробом у стилі мінімалізм. За сторінкою знаменитості в інстаграмі слідкують понад 13 мільйонів прихильників зі всього світу, які наслідують її стиль. У розпал осіннього сезону, радимо вам звернути увагу на верхній одяг у стилі популярної моделі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі постійно дотримується класичного стилю та простої гами в одязі. У її аутфітах найчастіше переважають нейтральні кольори: бежевий, коричневий, чорний, сірий і білий, які органічно поєднуються одному образі.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися однією з найстильніших колекцій верхнього одягу. Манекенниця обирає базову модель та вдало інтегрує її у свій гардероб.

До прикладу, класичні бежеві тренчі знаменитість вміє стилізувати так, що важко здогадатися, що цій речі у її гардеробі вже кілька років.

Біле пальто підійде для недільних прогулянок, чи якихось важливих святкових подій. Його можна доповнити чоботами на підборах, втім Розі робить більш розслаблений варіант завдяки чорним чоботам на масивній підошві, шарфі та чорної мінімалістичної сумки. Чорне та коричневе пальто не лише дозволить вам створити інші образи на осінь, але й слугуватиме вам кілька років, адже це базова річ, якою виз можете доповнити будь-який наряд.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Не обійтися восени і без тренчів бежевого кольору. Вони стануть ідеальним доповненням до будь-яких кежуальних нарядів. Також шкіряні тренчі досі залишаються актуальними. Зверніть увагу цього сезону на чорну дублянку, яка вже давно перестала бути трендовим верхнім одягом. Дублянка ідеально підходить для дощової та вітряної погоди в листопаді.

Також не варто забувати про стьобані куртки. Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала подовжений варіант з капюшоном чорного кольору, створивши black total look. Образ знаменитість розбавила бежевою сумкою.



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue



Розі Гантінтон-Вайтлі любить базовий верхній одяг / Фото з Vogue