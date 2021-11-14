33-річна бразильська модель, інфлюенсерка та зірка Tik Tok часто тішить свою 9-мільйонну аудиторію розкішними образами. Вона є бажаною гостею на всіх модних показах та вечірках, тому в своєму арсеналі має чимало ефектних суконь, які можна приміряти на новорічний корпоратив.

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Попри те, що до самого Нового року залишилося ще 47 днів, святковий настрій вже витає у повітрі. Щоб мати чудовий настрій на вечірці, подбайте про свій образ заздалегідь.

Щоб відчути себе зіркою свята, зверніть увагу на вибір інфлюенсерки Каміли Коельо. Дівчина одягнула розкішну сексуальну сукню червоного кольору з ефектни вирізом.

Обтислий виріб довжини міді у насиченому червоному кольорі стане ідеальним вибором вбрання для новорічної вечірки. Окрім цього, за версією Інституту кольору Pantone цей колір – один із головних відтінків у сезоні осінь – зима 2021/2022.



Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Бразилійка також показала у своєму інстаграмі класичну чорну сукню, яка вдало підкреслює струнку талію. Свій аутфіт зірка Tik Tok доповнила чорним клатчем та мінімалістичними босоніжками.



Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Біла сукня – відмінний варіант для новорічного корпоративу. Каміла Коельо одягнула сукню на довгий рукав з власної колекції з глибоким розрізом на нозі. Модниця розпустила волосся, довершивши свій образ золотистими прикрасами.



Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Шовкові сукні завжди гарний вибір для будь-яких святкових виходів чи вечірок, тому для новорічної вечірки довга сукня на бретельках підійде ідеально.



Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Любителі лаконічного вбрання можуть зробити ставку на коротку сукню в молочно-бежеву клітинку. Щоб виглядати ефектно, поєднайте таке плаття з довгими чоботами на підборах, а кілька прикрас допоможуть вам вдало довершити аутфіт.



Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо