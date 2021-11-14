33-річна бразильська модель, інфлюенсерка та зірка Tik Tok часто тішить свою 9-мільйонну аудиторію розкішними образами. Вона є бажаною гостею на всіх модних показах та вечірках, тому в своєму арсеналі має чимало ефектних суконь, які можна приміряти на новорічний корпоратив.

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Попри те, що до самого Нового року залишилося ще 47 днів, святковий настрій вже витає у повітрі. Щоб мати чудовий настрій на вечірці, подбайте про свій образ заздалегідь.

Щоб відчути себе зіркою свята, зверніть увагу на вибір інфлюенсерки Каміли Коельо. Дівчина одягнула розкішну сексуальну сукню червоного кольору з ефектни вирізом.

Обтислий виріб довжини міді у насиченому червоному кольорі стане ідеальним вибором вбрання для новорічної вечірки. Окрім цього, за версією Інституту кольору Pantone цей колір – один із головних відтінків у сезоні осінь – зима 2021/2022.

Модні сукні на новорічний корпоратив
Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Бразилійка також показала у своєму інстаграмі класичну чорну сукню, яка вдало підкреслює струнку талію. Свій аутфіт зірка Tik Tok доповнила чорним клатчем та мінімалістичними босоніжками.

Модні сукні на новорічний корпоратив
Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Біла сукня – відмінний варіант для новорічного корпоративу. Каміла Коельо одягнула сукню на довгий рукав з власної колекції з глибоким розрізом на нозі. Модниця розпустила волосся, довершивши свій образ золотистими прикрасами.

Модні сукні на новорічний корпоратив
Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Шовкові сукні завжди гарний вибір для будь-яких святкових виходів чи вечірок, тому для новорічної вечірки довга сукня на бретельках підійде ідеально.

Модні сукні на новорічний корпоратив
Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо

Любителі лаконічного вбрання можуть зробити ставку на коротку сукню в молочно-бежеву клітинку. Щоб виглядати ефектно, поєднайте таке плаття з довгими чоботами на підборах, а кілька прикрас допоможуть вам вдало довершити аутфіт.

Модні сукні на новорічний корпоратив
Модні сукні на новорічний корпоратив / Фото з інстаграму Каміли Коельо