Новий рік 2022: Дуа Ліпа показала розкішний образ для святкової ночі

Чим більше ми наближаємося до Нового року, тим активніше починаємо думати над образами, які вдало підійдуть для святкування. Співачка Дуа Ліпа на своєму прикладі показала елегантний образ, який зробить вас королевою вечора.

Напередодні ввечері у Лондоні відбулася вперше від початку пандемії довгоочікувана церемонія British Fashion Awards. Організатори зібрали чимало знаменитостей зі всього світу. На захід прибули не лише дизайнери, але й актори, співаки та моделі.

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Британська виконавиця, як завжди, вразила публіку своїм ефектним образом, який сміливо можна приміряти в новорічну ніч. Стилісти постійно наголошують, що чорна сукня ніколи не вийде з моди, а така, яку одягнула Дуа Ліпа допоможе вам виглядати просто неперевершено.

Образ Дуа Ліпи

Модниця обрала для червоної доріжки розкішну чорну сукню від дизайнера Максиміліана Девіса. Плаття-бюстьє доповнили довгі чорні мітенки та широкий чокер на шиї. Такий елегантний образ Дуа Ліпа довершила коштовними прикрасами від бренду Tiffany & Co.

Стиліст знаменитості Лоренцо Посокко вирішив не переобтяжувати аутфіт зачісками та іншими яскравими елементами, тож просто вклав волосся у легенькі хвильки, а візажисти доповнили аутфіт улюбленим макіяжем артистки в мідних тонах.

"Минулої ночі на церемонії British Fashion Awards я була одягнена в сукню на замовлення одного з моїх улюблених молодих британських дизайнерів. Я люблю тебе, Макс!", – написала Дуа Ліпа.



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки