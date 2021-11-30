Напередодні ввечері у Лондоні відбулася вперше від початку пандемії довгоочікувана церемонія British Fashion Awards. Організатори зібрали чимало знаменитостей зі всього світу. На захід прибули не лише дизайнери, але й актори, співаки та моделі.

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Британська виконавиця, як завжди, вразила публіку своїм ефектним образом, який сміливо можна приміряти в новорічну ніч. Стилісти постійно наголошують, що чорна сукня ніколи не вийде з моди, а така, яку одягнула Дуа Ліпа допоможе вам виглядати просто неперевершено.

Образ Дуа Ліпи

Модниця обрала для червоної доріжки розкішну чорну сукню від дизайнера Максиміліана Девіса. Плаття-бюстьє доповнили довгі чорні мітенки та широкий чокер на шиї. Такий елегантний образ Дуа Ліпа довершила коштовними прикрасами від бренду Tiffany & Co.

Стиліст знаменитості Лоренцо Посокко вирішив не переобтяжувати аутфіт зачісками та іншими яскравими елементами, тож просто вклав волосся у легенькі хвильки, а візажисти доповнили аутфіт улюбленим макіяжем артистки в мідних тонах.

"Минулої ночі на церемонії British Fashion Awards я була одягнена в сукню на замовлення одного з моїх улюблених молодих британських дизайнерів. Я люблю тебе, Макс!", – написала Дуа Ліпа.



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки