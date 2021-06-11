Новинка у гардеробі: що потрібно знати про трендовий шакет

Дизайнери не припиняють дивувати світ своєю яскравою фантазією й щоразу поповнюють фешн-індустрію цікавими новинками. Що таке шакет і чому він має бути в арсеналі кожної модниці читайте далі.

Сучасна мода все більше віддаляється від гламурності та шику й наближується до комфорту і простоти, а така річ, як шакет виступає цьому підтвердженням.

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Слово "шакет" з'явилось унаслідок злиття двох інших англійських слів "shirt" та "jacket". Простіше кажучи, шакет – це тепла сорочка, яку носять як верхній одяг. Цей мікс жакета і блузки може стати "родзинкою" не лише образу, а й цілого гардеробу, адже за допомогою шакета можна створити не лише кежуальні аутфіти, а й вишукані і вечірні луки.



З чим носити шакет / Фото Pinterest

Перевагою шакетів є й те, що зараз вони представлені у різноманітних дизайнах: від тканини у паєтках до шкіри чи хутра. При цьому тепла сорочка однаково стильно виглядатиме у класичному поєднанні звичайних джинсів, білої футболки і кедів, так і під ніжний сарафан і підбори.



Модні тренди 2021: шакет / Фото Top Shop

До слова, шакет буде актуальним як літом – у якості накидки у прохолодний вечір, так і у холодну пору під гольф чи теплий светр.



Що таке шакет / Фото Pinterest