Новий об'єкт обожнювання – кросівки Dior-ID, які ідеально підійдуть для весняних прогулянок
Креативний директор бренду Dior – Марія Грація Кюрі обновила дизайн кросівок Dior-ID. Раніше ця модель була представлена лише у монохромних варіантах – білому та бежевому кольорі.
Нова оновлена пара взуття виконана з білої шкіри, пише Vogue. Взуття прикрашене кольоровими вставками, випуклими подовженими рядками на передній частині та золотим надписом Dior-ID.
Дивіться також Знайдено взуття, яке ідеально підходить до спортивних штанів: стильне поєднання
В оновленій версії представлено 4 варіанти: з елементами темно-синього, пудрового, червоного та зеленого відтінку. Всі моделі перегукуються з весняно-літньою колекцією Модного будинку. Коштує нове взуття знаменитого бренду Dior 72 тисячі гривень.
Нові моделі взуття Dior-ID
У 2021 році нас чекає новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" та тріумфальне повернення стилю преппі. Для такого стилю характерні трикотажні жилети, мініспідниці зі складками та сорочки поло. Нові кросівки Dior-ID ідеально впишуться в цю картину.
Марія Грація Кюрі пропонує носити такі кросівки з високими шкарпетками, короткими шотландськими спідницями та рюкзаком через плече. Такий образ у стилі преппі нагадуватиме вам шкільну пору.
Оновлену версію варто носити з високими шкарпетками / Dior
Поділитися новиною