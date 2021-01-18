Креативний директор бренду Dior – Марія Грація Кюрі обновила дизайн кросівок Dior-ID. Раніше ця модель була представлена лише у монохромних варіантах – білому та бежевому кольорі.

Нова оновлена пара взуття виконана з білої шкіри, пише Vogue. Взуття прикрашене кольоровими вставками, випуклими подовженими рядками на передній частині та золотим надписом Dior-ID.

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В оновленій версії представлено 4 варіанти: з елементами темно-синього, пудрового, червоного та зеленого відтінку. Всі моделі перегукуються з весняно-літньою колекцією Модного будинку. Коштує нове взуття знаменитого бренду Dior 72 тисячі гривень.



Нові моделі взуття Dior-ID

У 2021 році нас чекає новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" та тріумфальне повернення стилю преппі. Для такого стилю характерні трикотажні жилети, мініспідниці зі складками та сорочки поло. Нові кросівки Dior-ID ідеально впишуться в цю картину.

Марія Грація Кюрі пропонує носити такі кросівки з високими шкарпетками, короткими шотландськими спідницями та рюкзаком через плече. Такий образ у стилі преппі нагадуватиме вам шкільну пору.



Оновлену версію варто носити з високими шкарпетками / Dior