Українська співачка Тіна Кароль нещодавно презентувала альбом "Красиво", а після його прем’єри випустила live-концерт – 25-хвилинне живе шоу. Для виступу артистка приміряла декілька сміливих образів.

Тіна Кароль потішила своїх шанувальників не лише альбомом з новими піснями, але й зміною творчості.

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Одна з найпопулярніших виконавиць сучасної естради Тіна Кароль ще в лютому, після прем'єри "Скандалу", розповідала, що розпочинається новий етап в її кар'єрі. Тепер зірка представила альбом, який зовсім не схожий на її попередні.

Альбом "Красиво" складається з іншого стилю пісень, втім вони вже встигли припасти до душі українським шанувальникам. Поки в Україні карантин і концерти заборонені, Тіна зі своєю командою вирішила записати 25-хвилинний концерт, який презентувала в себе на ютубі.

За цей час знаменитість приміряла декілька надзвичайних образів поставши у відвертому костюмі з численними розрізами, срібній сукні, чи блискучому комбінезоні.



Тіна Кароль з'явилася у розкішний образах / Vogue

Режисером концерту виступив Максим Делієргієв. Саме він створив музичний фільм "Тіна Кароль. Інтонації". Концерт знято в режимі реального часу.

Над образами Тіни працювала fashion-директорка Vogue Hong Kong Ганна Зюрова й стилістка співачки Ольга Ревуцька. На сцені Тіна з’явилася в образах американських брендів Bronx and Banco, ANAIS, RVDK, Natalie Fender і українських дизайнерів EBESITE і PTITSA.

Хотілося зробити щось нове з Тіною. Я вивчила її попередні виступи, її характерний стиль. Тіна сказала, що має на меті бути новою та сміливою. Щойно я отримала тести нових пісень і демо, все встало на свої місця. Це була нова енергетика, зухвалість і вразливість одночасно, жіночність і сила волі. Усе це хотілося показати й у моді,

– зазначила Ганна Зюрова.

Один із найяскравіших образів концерту запропонувала створити Тіна Кароль. Головний убір – хустку срібного кольору з кристалів Сваровскі для неї створила дизайнерка з Лос-Анджелеса.



Тіна Кароль з'явилася у розкішний образах / Vogue

Більшу частину костюмів спеціально для Тіни привезли із США – чорну сукню з вирізами збоку й блискучий комбінезон австралійської марки Bronx and Banco, помаранчеву сукню з капюшоном – вінтажний кутюр від Ronald Van der Kemp.

"Цим концертом ми хотіли показати сценічну енергетику альбому й мого ребрендингу. Хто вона, нова Тіна? Який вигляд має? Як співає? Яка в неї пластика? Які костюми вона носить? Мені так сподобалася ця трансформація, що хочеться, щоб її всі побачили. Концерт вийшов дуже вдалим — там такий вайб, що вдома я навіть тренуюся тепер під цей лайв", – зазначила Тіна Кароль виданню.



Тіна Кароль з'явилася у розкішний образах / Vogue



Тіна Кароль з'явилася у розкішний образах / Vogue



Тіна Кароль з'явилася у розкішний образах / Vogue