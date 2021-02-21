Новий об'єкт обожнювання – сумка Louis Vuitton Coussin: як її носять інфлюенсери

Якщо ви активний користувач інстаграму, то точно могли помітити, як зірки стрітстайлу чи відомі знаменитості почали приміряти до своїх образів нову модель сумки Louis Vuitton. Вочевидь, саме така сумка стала новим об’єктом обожнювання інфлюенсерів, адже її можна побачити майже в кожної світової модниці.

Нещодавно розпочався ексклюзивний старт продажу нової моделі сумки Louis Vuitton Coussin. Креативний директор жіночих колекцій Ніколя Гескьєр представив модель під час весняно-літнього показу 2021.

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Знімний регульований ремінь зі шкіри та нова версія ланцюжка з великих ланок дозволяють створювати модні образи. Нова модель сумки коштує 106 тисяч гривень.

Сумку популярного люксового бренду, що вважається одним із найдорожчих у світі вже встигла продемонструвати у своїх образах нідерландська модель Ромі Стрейд. Також до неї приєдналися не менш відомі знаменитості.

Італійська інфлюенсерка вже назвала нову сумку своїм фаворитом серед інших моделей. К’яра Ферраньї зелену модель поєднала з чорним коротким пальтом з капюшоном, лосинами та короткими чоботами.

Стилістка Емілі Сіндлев показала на своєму прикладі, як лаконічний образ можна розбавити яскравим акцентом. Дівчина одягнула костюм темно-синього деніму з червоною сумкою Louis Vuitton. Образ вийшов сміливим та оригінальним.

Нідерландська модна блогерка Шарлотта Гроенвельд поєднала сумку кольору хакі з лаконічним молочним пальто та голубими джинсами.

Засновниця популярного блогу про моду та дизайн інтер’єрів Еймі Сонг поповнила свою колекцію сумок білою моделлю. Модниця одягнула водолазку світло-кавового кольору поєднавши з фіолетовими шкіряними штанами.

Скандинавська streetstyle-модниця Перніль Тейбек одягнула чорний костюм оверсайз в парі з дутими черевиками Louis Vuitton, які любить одягати зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Темний образ Перніль розбавила зеленою сумкою, яку одягнула через плече.