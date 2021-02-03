Цьогоріч до свята всіх закоханих італійський Будинок моди Gucci вирішив приємно здивувати своїх прихильників. Співпрацюючи з американським фотографом Бредом Ельтерманом, бренд створив особливу капсульну колекцію одягу та фанатський журнал Love, Love & Love.

Джерело: Vogue UA

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Нова колекція Gucci до Дня святого Валентина

Бренд Gucci, надихнувшись роботами фотографа Бреда Ельтермана з Лос-Анджелеса, вирішив створити капсульну колекцію до Дня святого Валентина, де родзинкою лінійки стали червоні серця на усіх деталях одягу. Бред Ельтерман – це професійний фотограф з Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. За допомогою фото, які передають рок-н-рольну атмосферу 1970-х років, він зумів передати образи любові в усіх його формах. Відтак, у Gucci вирішили співпрацювати з митцем, оскільки такі фото співпадають з поглядами Алессандра Мікеле – креативного директора бренду.



Gucci Love Love & Love / Фото Gucci

Відмінною рисою цієї колекції є новий яскравий символ – серця, які часто мають тривимірне зображення дитячої іграшки і використовуються також для лінійки ювелірних прикрас Romantic та виробів зі шкіри і шовку. Gucci також прикрасив та переробив деякі зі своїх класичних речей на любовний мотив: від своїх яскравих візитниць з монограмами і мініатюрних сумок на ремінці до перстнів з емалі та шовкових шарфів. На фото з нової капсульної колекції з'являються сумки-бестселлери: Dionysus, Jackie 1961 и Gucci Horsebit 1955.



Gucci Love Love & Love / Фото Gucci

Окрім цього, до Дня святого Валентина буде представлено нову лінійку аксесуарів та колекція Gucci Beauty. Прихильниці бренду зможуть придбати парфуми Gucci Guilty Love Edition та спробувати на собі яскраву помаду Goldie Red. Рожевий колір став домінуючим у колекції домашнього декору: свічки з фрезії, попільнички у вигляді голови тигра, таці для прикрас у вигляді метеликів.



Парфуми Gucci Guilty Love Edition/ Фото Gucci

Онлайн-версія фензину Love, Love & Love доступна на офіційному сайті, а друкована буде представлена в обмеженій кількості у книжковому магазині Gucci Garden у Флоренції і в Gucci Wooster в Нью-Йорку з 11 лютого.



Помада Goldie Red / Фото Gucci

Автор: Соломія Борух