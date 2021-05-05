Колекцію та модне шоу креативна директорка Chanel присвятила міцній дружбі Коко Шанель і письменника Жана Кокто. Читайте також Українська дизайнерка Ольга Навроцька закриває свій бренд NAVRO

На мудборді у Віар висіли листи Кокто до Габріель, в яких він розкривав свої почуття до мадмуазель. Фірмовий підпис Кокто з листів до Коко Шанель – недбало намальована зірка – вінчає сет-дизайн шоу.

Дизайнерка розповідала, що їй дуже подобається фільм "Заповіт Орфея", а особливо сцена, коли чоловік з головою чорного коня спускається в "Кар’єр-де-Люм’єр" і його силует чітко відбивається на тлі білих стін. Саме у "Кар’єрі-де-Люм’єрі", у комуні Ле-Бо-де-Прованс Віржіні Віар представила незабутнє шоу.

У своїй новій колекції французький модний будинок поєднав всі найгучніші тренди: шкіра, бахрома, кроше, кроп-топи, джинсові комбінезони, сітка, твід. Новинки бренду мають всі шанси зовсім скоро увійти в чек-листи світових модниць, стилістів та зірок стрітстайлу.

За словами Віар, щоб виглядати стильно, доведеться міксувати протилежне: твідовий костюм з футболкою, приталений жакет з мініспідницею, елегантне плаття з квітковою вишивкою на рукавах, відкриту лінію плечей з чорними колготками в сітку, багатошаровими браслетами, масивними сережками і контрастним намистом.

Лінійка Cruise сповнена контрастів: чорний total look чергується білим total look, а білий жакет з чорною шкіряною сукнею. "Чорно-біле" кіно в колекції Chanel Cruise 2022 розбавляє барвиста вишивка із зображенням квітів на штанах та лавандові пір'я.

Особливу увагу в колекції заслуговують аксесуари. Моделі дефілювали у масивних золотистих кольє, чокерах, сережках-кільцях, ланцюжках на талії з перлин та масивних шпильках, які вдало підкреслили легкі локони.

У відпустку креативна директорка пропонує захопити лаконічне плаття максі, легкі широкі штани з непомітним малюнком і в'язаний костюм.

Колекція Chanel Resort 2022



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue



Круїзна колекція Chanel 2022 / Vogue