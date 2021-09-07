Ніколи б таке не одягнула: Зендаю розкритикували за образ на прем'єрі "Дюни" в Парижі: фото

Кожен вихід акторки Зендаї стає майданчиком для обговорення в мережі. Її образами можуть захоплюватися мільйони користувачів. Втім інколи її вбрання підлягають критиці. Після шедеврального виходу у "мокрому" платті у Венеції, Зендая розчарувала прихильників невдалим поєднанням топу та спідниці.

25-річна акторка кілька днів тому була на прем’єрі довгоочікуваного фільму "Дюна" на Венеційському кінофестивалі, а вже 6 вересня завітала на прем’єру у Парижі.

Партнерський матеріал Електрокамін проти біокаміна: який пристрій краще обрати

Молода зірка приїхала з колегою Тімоті Шаламе, з яким вона зіграла головні ролі. Актор позував поруч із Зендаєю у синьому костюмі від бренду Tom Ford.

На прем’єру замість сукні Зендая обрала кроп-топ та спідницю. Поєднання цих елементів гардероба фанатам не сильно сподобалося, втім ефекту обговорюваності стиліст Лоу Роуч таки досягнув.

Образ Зендаї

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Знаменитість з’явилася на фотоколі в одному з найяскравіших образів з першої колекції Alaïa, яку Пітер Мюльє презентував у Парижі цього року. Красуня приміряла кроп-топ на довгий рукав темно-фіолетового кольору та обтислу довгу спідницю з чорним хутром. Спідниця оздоблена корсетним поясом з маленьких камінчиків.

Знаменитість зробила макіяж з акцентом на очі, а на волоссі – африканські кучері. Деякі фанати зазначили, що в такому образі Зендая виглядає незвично і фантастично, втім чимала кількість користувачів зазначила, що топ у цьому образі не надто вдало підходить.

"Образ гарний, але з топом переборщили. Вже надто високо він сидить";

"Спідниця гарна, а от топ занадто маленький";

"А це вважається красиво?";

"Можливо, я не сильно розбираюся в моді, але я б ніколи не вийшла у такому образі, як у Зендаї";

"Топ незграбний";

"Сильно видно ребра, варто б було додати сіточку".



Образ Зендаї на прем'єрі фільму "Дюна" / Getty Images



Образ Зендаї і Тімоті Шаламе на прем'єрі фільму "Дюна" / Getty Images