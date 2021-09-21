Кадрами з фотосесії Ніколь Кідман поділилася в інстаграмі зі своєю 7-мільйонною аудиторією. Фотографом зйомки виступив Кольєр Шорр. Актриса знялася у розкішній фотосесії для жовтневого глянцю.

Партнерський матеріал Настінний електрокамін з обігрівом і звуком: огляд дизайнерських камінів Electrolux EFP/W 2000S

Перед камерою знаменитість позувала в квітковій сукні з гіперболізованими плечима, у прозорій і бежевій сукні з паєтками та чорному светрі оверсайз. Ніколь Кідман також постала перед камерою у штанах палаццо та сорочці, яку одягнула на оголене тіло. Зверху її аутфіт довершував маскулінний жакет.

Актриса також приміряла чорне вовняне пальто на оголене тіло, довершивши аутфіт червоними шкіряними рукавицями від Prada.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

На обкладинці глянцю світова знаменитість постала у темно-бордовій шифоновій сукні на короткий рукав. Стилісти розстебнули верхні ґудзики сукні та довершили аутфіт золотистим кольє.

Ніколь позувала перед камерою фотографа на тлі зелених кущів з розпущеним кучерявим волоссям. Візажисти зробили максимально природний макіяж, нафарбувавши лише губи рідкою бордовою помадою. На іншій версії обкладинки Harper's Bazaar Кідман постала в коричневій сукні.

Стилісти задумали показати Ніколь Кідман такою, якою вона була на початку кар’єри – з пшеничним кучерявим волоссям та без яскравого макіяжу.



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки



Ніколь Кідман знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму акторки