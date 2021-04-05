Ніколь Кідман підкорила бездоганним образом на церемонії SAG Awards 2021: фото

У ніч на 5 квітня відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів – SAG Awards. Знаменитості, які не змогли пройтися червоною доріжкою, дивилися церемонію у своїх помешканнях. Онлайн-формат не завадив світовим зіркам показати бездоганні образи. Австралійська акторка Ніколь Кідман віддала перевагу класиці, одягнувши сукню Armani Privé з вишивкою бісером.

Здається, знаменитості та глядачі вже за рік пандемії звикли до онлайн-форматів, тому фото селебретіс не на червоній доріжці, а в своїх оселях сприймаються, як належне. Тепер килимові доріжки замінили двори знаменитостей.

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Особливу увагу на церемонії SAG Awards привернула Ніколь Кідман. На премію Гільдії кіноакторів США, яка присудила нагороди за кращі фільми і серіали року, знаменитість одягнула чарівну сукню.

Образ Ніколь Кідман

Голлівудська суперзірка одягнула сукню Giorgio Armani, у якій красувалася на задньому дворі свого особняка. Розкішне вбрання Ніколь обрала з нової колекції весна – літо 2021. Сукня з довгими рукавами пошита з багатошарового тюлю. Вона прикрашена різнокольоровою вишивкою та кришталевим бісером.

Чарівний образ у сукні довжини максі доповнили прикраси Harry Winston. На церемонію вручення білявка зробила стильну зачіску. Ніколь заплела волосся у косу "риб’ячий хвіст", випустивши передні пасма на обличчя.

Візажисти зробили на обличчі Кідман ніжний макіяж. Вони нафарбували повіки коричневими тінями, підвівши їх чорними стрілками, а губи намалювали рожевою помадою.

Ніколь Кідман була номінована на "Кращу роль жіночу роль в телевізійному фільмі або міні-серіалі" за амплуа Грейс Фрейзер в гучному проєкті "Відіграти назад". Втім заповітна статуетка їй таки не дісталася.

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