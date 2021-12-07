Ніколь Кідман підкорила мережу сукнею з димчастого тюлю: чарівний вихід

У Лос-Анджелесі відбулася світова прем’єра фільму "Бути Рікардо". На червоній доріжці з’явилися головні герої стрічки – Хав’єр Бардем і Ніколь Кідман, яка вразила всіх своїм чарівним образом.

"Бути Рікардо" – це американський біографічний драматичний фільм 2021 року, написаний і знятий Аароном Соркіна, про стосунки між зірками "Я люблю Люсі" Люсіль Болл та Дезі Арназ. Глядачі зможуть розглянути життя відомих героїв не у вигляді акторів, які грають на сцені щасливу пару, а справжню історію непростих зв'язків між чоловіком та жінкою.

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Образ Ніколь Кідман

Для важливого заходу Ніколь Кідман обрала невагому кутюрну сукню-бюстьє від Armani Privè. Вбрання з димчастої тюлі було прикрашене кристалами на корсеті. Доповненням до сукні стали босоніжки від Jimmy Choo.

Розкішний образ акторка прикрасила діамантовим кольє на шиї, сережками та годинником. Австралійка зачесала волосся в пучок з випущеними кучерявими пасмами. Візажисти підкреслили погляд Ніколь темними тінями, а губи нафарбували яскравою червоною помадою.

Хав’єр Бардем вийшов на червону доріжку у чорному образі. Він одягнув сорочку, краватку, костюм та туфлі одного кольору. Під спалахами фотокамер він позував з Ніколь Кідман взявши її за руку.



Стильний образ Ніколь Кідман / Фото з Getty Images



Стильний образ Ніколь Кідман і Хав'єра Бардема / Фото з Getty Images