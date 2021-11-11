Ніколь Кідман і Кіт Урбан зачарували публіку спільним виходом: розкішні кадри

Одна з найвідоміших зірок Голлівуду Ніколь Кідман відвідала зі своїм чоловіком музикантом Кітом Урбаном церемонію нагородження сфері кантрі-музики Country Music Association Awards у Нешвіллі. Подружжя зачарувало публіку ефектними образами.

Для світських виходів зірка серіалу «Велика маленька брехня» любить обирати сукні, які підкреслюють її витончену фігуру. Знаменитість прийшла підтримати чоловіка на церемонію в образі, який прикував до себе увагу усіх запрошених гостей.

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Церемонія нагородження за особливі заслуги відбулася на батьківщині кантрі-музики у Нешвіллі, що у штаті Теннесі. Кіт Урбан представив свій новий сингл, а Ніколь підтанцьовувала та підспівувала у спеціальній ложі.

На важливий захід знаменитість обрала чорну ефектну сукню від Saint Laurent. Асиметричне плаття з подовженим рукавом та гіперболізованим наплічником оголило живіт Ніколь та допомогло їй підкреслити прес. Дизайнер Ентоні Вакарелло також додав сукні глибокого розрізу та особливої родзинки у вигляді зав’язаного пучка з надлишку матеріалу.

Акторка доповнила образ чорними туфлями на підборах, стильною зачіскою та золотистими прикрасами від Bvlgari.

Чоловік знаменитості вийшов на червону доріжку у чорній футболці з малюнком гітари. Зверху він одягнув сірий блискучий піджак та довершив аутфіт чорними штанами кльош.



Розкішний вихід подружжя / Фото з Getty Images



Розкішний вихід подружжя / Фото з Getty Images