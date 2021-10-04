"Не пробачимо тисячі вбитих": глянець Elle Russia присвятив обкладинку Україні – реакція мережі
Джерело:24 канал
Видання Elle Russia присвятило жовтневий випуск "дружбі народів". Вони підготували 25 обкладинок з різних точок Росії і колишнього СРСР. Мережа різко обурилася на одну з обкладинок, яку глянець присвятив Україні.
Видання у жовтневому номері підготувало для читачів розповіді про 25 різних культур і народностей. На обкладинках глянцю позували дівчата з України, Грузії, Башкирії, Вірменії, Азербайджана, Литви, Якутії, Узбекистану, Казахстану, Білорусі та багатьох інших країн.
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Впродовж місяця на інстаграм-сторінці глянцю обіцяють публікувати обкладинку кожної країни. Читачі вже побачили обкладинку Якутії, Узбекистану та України. Користувачі соцмереж з обуренням сприйняли цю новинку та зазначили, що ніколи не пробачать російським оккупантам тисячі вбитих українських військових.
Ця історія – наше визнання в любові до України, наше захоплення чарівними дівчатами, талановитими дизайнерами, культурою і природою, тишею її лісів і синявою Карпат. І, звичайно, мовою – вона і є музикою, прозорою, як вода в річці, і зрозумілою, як білосніжні образи цієї зйомки,
– написала про фотозйомку редакторка російського глянцю Катерина Мухіна.
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Варто зазначити, що обкладинку для глянцю Elle Russia зняв український фотограф Назар Чорний. Зйомку стилізувала Юлія Захарова, а моделлю виступила Світлана Потомскі. Усі вони публікують на своїх сторінках в інстаграмі нову обкладинку глянцю та хизуються своєю роботою перед читачами.
Щоб побачити серію кадрів, гортайте праворуч:
Як відреагували українські читачі на обкладинку глянцю присвячену Україні:
- "Від такої токсичної дружби треба втікати";
- "Лицемірні окупанти, ми ніколи не пробачимо вам тисячі вбитих, закатованих та замордованих українців";
- "Абхазія – це Грузія";
- "Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецька та Луганська Росією та регулярні вбиства громадян України на нашій же території громадянами РФ. Оце буде присвята року! Вашим читачам буде корисно";
- "Росія окупант, ніякої дружби бути не може";
- "Хто поверне матерям доньок та синів? Хто поверне батьків дітям?";
- "Боже, вбережи від російської "дружби";
- "Дуже по-дружньому вбивати 7-й рік наших людей і забирати наші території. Ви нам не друзі, а країна вбивць. І виправдань жодних немає. Поверніть спочатку наше, а потім зникніть назавжди. Це буде найкращим подарунком від псевдодрузів".