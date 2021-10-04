"Не пробачимо тисячі вбитих": глянець Elle Russia присвятив обкладинку Україні – реакція мережі

Видання Elle Russia присвятило жовтневий випуск "дружбі народів". Вони підготували 25 обкладинок з різних точок Росії і колишнього СРСР. Мережа різко обурилася на одну з обкладинок, яку глянець присвятив Україні.

Видання у жовтневому номері підготувало для читачів розповіді про 25 різних культур і народностей. На обкладинках глянцю позували дівчата з України, Грузії, Башкирії, Вірменії, Азербайджана, Литви, Якутії, Узбекистану, Казахстану, Білорусі та багатьох інших країн.

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Впродовж місяця на інстаграм-сторінці глянцю обіцяють публікувати обкладинку кожної країни. Читачі вже побачили обкладинку Якутії, Узбекистану та України. Користувачі соцмереж з обуренням сприйняли цю новинку та зазначили, що ніколи не пробачать російським оккупантам тисячі вбитих українських військових.

Ця історія – наше визнання в любові до України, наше захоплення чарівними дівчатами, талановитими дизайнерами, культурою і природою, тишею її лісів і синявою Карпат. І, звичайно, мовою – вона і є музикою, прозорою, як вода в річці, і зрозумілою, як білосніжні образи цієї зйомки,

– написала про фотозйомку редакторка російського глянцю Катерина Мухіна.

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Варто зазначити, що обкладинку для глянцю Elle Russia зняв український фотограф Назар Чорний. Зйомку стилізувала Юлія Захарова, а моделлю виступила Світлана Потомскі. Усі вони публікують на своїх сторінках в інстаграмі нову обкладинку глянцю та хизуються своєю роботою перед читачами.

Щоб побачити серію кадрів, гортайте праворуч:

Як відреагували українські читачі на обкладинку глянцю присвячену Україні:

"Від такої токсичної дружби треба втікати";

"Лицемірні окупанти, ми ніколи не пробачимо вам тисячі вбитих, закатованих та замордованих українців";

"Абхазія – це Грузія";

"Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецька та Луганська Росією та регулярні вбиства громадян України на нашій же території громадянами РФ. Оце буде присвята року! Вашим читачам буде корисно";

"Росія окупант, ніякої дружби бути не може";

"Хто поверне матерям доньок та синів? Хто поверне батьків дітям?";

"Боже, вбережи від російської "дружби";

"Дуже по-дружньому вбивати 7-й рік наших людей і забирати наші території. Ви нам не друзі, а країна вбивць. І виправдань жодних немає. Поверніть спочатку наше, а потім зникніть назавжди. Це буде найкращим подарунком від псевдодрузів".

Зверніть увагу! Російські окупаційні війська продовжують цинічно порушувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Через ворожі обстріли гинуть та зазнають поранень українські воїни. Читайте детальніше проу 2021 році.