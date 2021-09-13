Всю увагу на червоній доріжці музичної премії забрали на себе акторка Меган Фокс та її бойфренд Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly. Закохані склали для світського виходу такі образи, від яких неможливо відвести погляд.

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Останнім часом Меган Фокс любить привертати до себе погляди сексуальним вбранням, тож для важливої події обрала занадто відвертий образ. 35-річна виконавиця не посоромилася вийти на червону доріжку в прозорій сукні. Для неї та її бойфренда аутфіт складала стилістка Мейв Рейлі, з якою Меган працює від початку року.

Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера

Знаменитість приміряла довгу сукню на бретелях тілесного відтінку з прозорого матеріалу. Сукня повністю просвічувалася, тож під нею можна розгледіти білизну акторки та навіть її татуювання. Сукня-невидимка оздоблена сріблястими лініями, що нагадують павутину.

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Таке вбрання не лише показало струнку фігуру Меган Фокс, але й підкреслило зону декольте. Образ акторки довершили босоніжки на високих підборах золотистого кольору від бренду Jimmy Choo.

Меган зробила на волоссі мокрий ефект з хвильками, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Візажисти нафарбували повіки мідними тінями та довершили чорними стрілками а губи нафарбували сливовою помадою.

Поруч з Меган красувався її бойфренд Колсон Бейкер. Він одягнув на премію яскравий червоний костюм, який повністю розшитий паєтками. Музикант любить епатувати своїми образами, тож довершив аутфіт не лише численними прикрасами. Своє обличчя він оздобив чималою кількістю перлин на скроні, носі та щоці.



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму акторки



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму акторки



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму акторки



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму

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