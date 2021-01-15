Мода – це нескінченний пошук новизни і заміни одних трендових речей іншими. Втім досить часто зустрічаються такі тренди, які не сходять з модних радарів декілька сезонів. Таким чином у нас є можливість перестати гнатися за найактуальнішими речами. Один з таких трендів – одяг з масивними плечима.

Жакети з масивними плечима тримаються в топі вже декілька сезонів поспіль, і навіть весною не здаватимуть своїх позицій, пише Harper's Bazaar.

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Найбільше варіацій речей з плечима представила Prada. Їхні "плечисті" жакети з ременями на талії досі значаться у wish list всіх фешіоністок світу.



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Harper's Bazaar

Усі весняні покази наочно продемонстрували, що найближчим часом status quo на вироби з акцентом на плечах ніяк не зміняться. У нових колекціях дизайнери представили акцентовану лінію плеча ще більше.

Ізабель Марант у своїй колекції звернулася до улюбленої естетики 80-х, доповнивши масивними плечима не лише жакети, але й сукні і топи.

Приклади акцентних речей з плечима



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Фото з Pinterest



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Harper's Bazaar



Акцент на плечах – тренд весни 2021 / Фото з Pinterest