Цього сезону крім стандартних бежевих тренчкотів, дівчата демонструють на собі шкіряні моделі різних кольорів, а також вироби у стилі печворк. Також інфлюенсери обирають вінтажні варіанти, які вдало поєднують із сучасними елементами гардероба.

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Головним елементом актуального дощового плаща є вільний і розслаблений фасон, а також довжина міді. Зараз streetstyle-зірки вигулюють тренчі, які є на розмір більшими, від того, який вони зазвичай носять. По-перше, така річ виглядає стильно та модно, а окрім цього, під тренч можна одягнути светр грубої в’язки

Модницям, які хочуть зробити практичну покупку та придбати тренч, який буде актуальним багато років, варто зробити ставку на виріб класичної моделі, який ніколи не вийде з моди.

Кожного року в період міжсезоння дизайнери пропонують модницям дощові плащі з невеликими корективами в дизайні й фасонах. Втім, найуніверсальнішим тренчем справедливо можна назвати вільну модель пісочного кольору.

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Якщо у вас вже є класичний тренч, то зверніть свою увагу на чорний плащ, шкіряний, або модель у стилі печворк. Інфлюенсери з різних куточків світу поєднують тренч з голубими джинсами, шкіряними шортами та сукнями. Довершують їхні аутфіти балетки, кросівки та черевики.



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні тренчі інфлюенсерів / Фото з інстаграму