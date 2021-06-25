Льон не нагрівається в теплу погоду, не вицвітає та має високу зносостійкість. Будь-яка лляна річ у вашому гардеробі слугуватиме вам впевнено кілька років.

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Одним з головних адептів стійкої моди є Габріела Герст. Дизайнерка використовує у своїх колекціях тільки екоматеріали, де одну з головних позицій посідає льон. У новій колекції вона показала сукню довжини максі.

Прихильником льону можна також назвати французького модельєра Симона Порта Жаксюма. Він часто використовує льон у своїх колекціях, створюючи з нього складні архітектурні сукні.



Легкі лляні сукні на літо / Vogue

Судячи з колекцій дизайнерів, сукні необов’язково мають бути простими, вони можуть являти собою справжній витвір мистецтва. Fendi показали у своїй колекції сукню з надрукованим зображенням віконних рам пісочної колірної гами, J'amemme прикрасили сукню трендовими спокусливими вирізами на талії, а Jonathan Simkhai запропонували білосніжний варіант із численним драпуванням.



Легкі лляні сукні на літо / Vogue



Легкі лляні сукні на літо / Vogue



Легкі лляні сукні на літо / Vogue

Часто лляні вироби мають природну колірну гаму – відтінки піску, землі й трави, втім цього літа немає жодних обмежень. Бренди вдаються до експериментів знаходячи нові способи оброблення тканин, за допомогою яких з’являються яскраві відтінки: помаранчевий, зелений, рожевий, синій і жовтий.

Christian Dior пропонує одягати сукню прикрашену смугастим візерунком у всіх кольорах веселки, Sleeper показали свою фірмову лляну сукню в лаймовому відтінку, Atelier Handmade додали до своєї палітри червоний, а Rejina Pyo зробили ставку ніжний образ з відкритими плечама та рукавам відтінку лазурової води.



Легкі лляні сукні на літо / Vogue



Легкі лляні сукні на літо / Vogue



Легкі лляні сукні на літо / Vogue



Легкі лляні сукні на літо / Vogue