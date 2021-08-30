Найстильніші джинси осені: які моделі стануть модними в новому сезоні

Джинси вже давно стали позачасовою основою повсякденного гардероба. Дизайнери кожного сезону представляють цікаві моделі, які показують на собі інфлюенсери, а згодом їх одягають всі модниці світу. У новому сезоні список стильних джинсів поповнили цікаві моделі, які зможуть вдало довершити ваш образ.

Серед найактуальніших виробів опинилися широкі джинси, моделі прямого крою, джинси з низькою посадкою, моделі зі стрілками, рваними колінами та інші, не менш стильні пари, які вдало поєднаються з модними светрами, блузами, кросівками, чоботами, тренчами та пальтами.

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Широкі джинси

The Row пропонують білосніжні джинси збирати на талії чорним ременем і носити з молочним джемпером, а Celine на показі у садах палацу Во-ле-Віконт продемонстрували джинси в парі з топом, який восени можна доповними жакардовим піджаком.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Джинси зі стрілками

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Найсвіжіший тренд осені – джинси зі стрілками. Вони можуть бути як з напрасованими стрілками, так і з рядком спереду. Бренд Zimmermann представили широкі темно-сині вироби, а Isabel Marant показав, як поєднувати сірі моделі з молочним кардиганом.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Прямі

Прямі джинси – позачасова модель, яка унікальна на кожен сезон. Такі джинси легко поєднуються з кросівками, мюлями, босоніжками чи чоботами. Celine радять вирушати на прогулянку в теплі осінні дні в жакеті, голубих джинсах та чоботах козаках. Alexandre Vauthier пропонує джинси заправляти в чоботи.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Варьонки

"Варений" денім покинув моду кілька сезонів тому, втім у новому сезоні знову повернуться в тренди. Рожевий колір, що був популярний у весняно-літньому сезоні можете сміливо одягати восени у вигляді сорочок, блузок та светрів поєднуючи з варьонками у рожевому відтінку.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Джинси на низькій посадці

Джинси з нульових восени будуть на піку популярності. Дизайнери повертають в гардероби модниць безліч речей, які носили у 2000-х усі знаменитості, серед них – джинси на низькій посадці.

Восени обирайте улюблені джинси епохи Брітні Спірс та Періс Гілтон у світло-голубому кольорі.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Прорізи на колінах

Сильно рвані джинси в різних місцях вже декілька сезонів вважаються анти трендом, а от пара з прорізами на колінах може посісти почесне місце в гардеробі модниць. Восени робіть ставку на прямого чи широкого крою.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue

Темно-синій денім

Якщо у вашому гардеробі вже є всі можливі моделі голубих джинсів, то робіть ставку на темно-синій денім. Обирайте в новому сезоні широкі джинси, які вдало поєднуватимуться з сорочками та светрами.



Актуальні джинси осені / Фото Vogue