Серед найактуальніших виробів опинилися широкі джинси, моделі прямого крою, джинси з низькою посадкою, моделі зі стрілками, рваними колінами та інші, не менш стильні пари, які вдало поєднаються з модними светрами, блузами, кросівками, чоботами, тренчами та пальтами.
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Широкі джинси
The Row пропонують білосніжні джинси збирати на талії чорним ременем і носити з молочним джемпером, а Celine на показі у садах палацу Во-ле-Віконт продемонстрували джинси в парі з топом, який восени можна доповними жакардовим піджаком.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Джинси зі стрілками
Найсвіжіший тренд осені – джинси зі стрілками. Вони можуть бути як з напрасованими стрілками, так і з рядком спереду. Бренд Zimmermann представили широкі темно-сині вироби, а Isabel Marant показав, як поєднувати сірі моделі з молочним кардиганом.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Прямі
Прямі джинси – позачасова модель, яка унікальна на кожен сезон. Такі джинси легко поєднуються з кросівками, мюлями, босоніжками чи чоботами. Celine радять вирушати на прогулянку в теплі осінні дні в жакеті, голубих джинсах та чоботах козаках. Alexandre Vauthier пропонує джинси заправляти в чоботи.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Варьонки
"Варений" денім покинув моду кілька сезонів тому, втім у новому сезоні знову повернуться в тренди. Рожевий колір, що був популярний у весняно-літньому сезоні можете сміливо одягати восени у вигляді сорочок, блузок та светрів поєднуючи з варьонками у рожевому відтінку.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Джинси на низькій посадці
Джинси з нульових восени будуть на піку популярності. Дизайнери повертають в гардероби модниць безліч речей, які носили у 2000-х усі знаменитості, серед них – джинси на низькій посадці.
Восени обирайте улюблені джинси епохи Брітні Спірс та Періс Гілтон у світло-голубому кольорі.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Прорізи на колінах
Сильно рвані джинси в різних місцях вже декілька сезонів вважаються анти трендом, а от пара з прорізами на колінах може посісти почесне місце в гардеробі модниць. Восени робіть ставку на прямого чи широкого крою.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue
Темно-синій денім
Якщо у вашому гардеробі вже є всі можливі моделі голубих джинсів, то робіть ставку на темно-синій денім. Обирайте в новому сезоні широкі джинси, які вдало поєднуватимуться з сорочками та светрами.
Актуальні джинси осені / Фото Vogue