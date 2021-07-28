Найстильніші бавовняні сукні цього літа: добірка розкішних виробів

Бавовна – найулюбленіший матеріал дизайнерів у створенні літніх колекцій, він може легко конкурувати з льоном чи шовком. Щоб врятуватися від літньої спеки, цього літа варто поповнити свій арсенал найбажанішими сукнями.

Цього сезону дизайнери представили у своїх колекціях чимало красивих варіантів, які сподобаються всім модницям – від романтичних варіантів з об’ємними рукавами до драматичних чорних моделей.

Цікаво Інфлюенсери знайшли ідеальну сумку на літо – шопер від Prada: стильні образи

Об’ємні моделі

У колекціях брендів можна знайти багато бавовняних суконь з легкими, об’ємними рукавами-ліхтариками або буфами.

Модельєрка Альберта Ферретті продемонструвала мереживну мінісукню в приглушеному відтінку лимонного крему, яка вдало поєдналася з плетеними сандалями. Бренд Rejina Pyo до сукні сорочкового крою додали гіпероб’ємні плечі та короткі рукави, а Cinq a Sept запропонували ефектний образ в неоновому кольорі, який пасуватиме власницям засмаглої шкіри.



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue

Вирізи на талії

Сукні з вирізами на талії особливо ефектні цього сезону. Їх вже встигли приміряти всі зірки стрітстайлу, інстаграм-модниці та відомі знаменитості. Стилісти радять придбати трендову бавовняну сукню з вирізами в класичній колірній гамі: білому, чорному або бежевому відтінках.



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue

Сукні-сорочки

Коли на вулиці сильно спекотно, єдине, що може врятувати вас – бавовняна сукня, яка не прилягатиме до тіла, забезпечують комфорт та повітропроникність. Сміливо обирайте цього літа сукню сорочкового крою, в якій можна прийти в офіс та вибратися на прогулянку ввечері.

Таке плаття можна носити з супертрендовими сандалями на липучках, кросівками чи модними яскравими босоніжками.



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue

Весільна сукня

Бавовняні сукні підходять не лише для повсякденних справ чи відпочинку на морських курортах. Білосніжний образ можна використати як весільну сукню.

Schiaparelli запропонували цього літа ефектне міні на одне плече з перебільшеними рукавами, Adeam показали елегантну сукню з розрізом біля стегна й об’ємними рукавами, а Carolina Herrera зробили ставку на образ з об’ємними плечима-метеликами.

До кожної такої сукні достатньо підібрати лише прикраси та взуття, і образ сучасної нареченої буде готовим.



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue

Драматична сукня

Крім яскравих та білосніжних суконь, цього літа є чимало чорних драматичних виробів. Якщо перші два варіанти є у всіх модниць, то чорний варіант поки що не такий популярний. Сукню з чорної бавовни найкраще носити ввечері, оскільки є ймовірність не витримати денної спеки.



Модні бавовняні сукні цього літа / Vogue