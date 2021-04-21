Переглядаючи світлини модниць в інстаграмі можна помітити, як навесні в центрі уваги різко опинилися екокеди французького бренду Veja. Попри величезне різноманіття кросівок, фешіоністи вирішили довершувати свої образи саме цими моделями.

Марка дбає про довкілля, тож дотримується всіх стандартів sustainable-fashion. Кеди виготовляють з перероблених пластикових пляшок та натуральних матеріалів, які бренд купує на органічних фермах.

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Кеди Veja впізнати досить легко. Вони мають актуальний та мінімалістичний дизайн та логотип літери V різних кольорів на кожній стороні взуття.

Кеди вже встигли придбати зірки стрітстайлу та головні модниці інстаграму. У такому взутті Олена Зеленська відвідала Версальський палац у Франції. Білосніжні кеди від Veja вона доповнила тренчем від одеського бренду Olenich.

У 2018 році це взуття під час туру Австралією й Океанією одягала Меган Маркл, тоді воно ще не було мейнстрімом. Зараз прихильницями цієї марки є Емілі Ратажковскі, Емма Вотсон та зірки стрітстайлів.

Інфлюенсери завжди задають вектор трендам, тож Veja швидко стали головним взуттям у гардеробах модниць зі всього світу. Кеди пасують до всього – від квіткових суконь до широких джинсів чи шкіряних штанів.

Паризька модниця Лея Сфез поєднує світлі кеди Veja з білою літерою в парі з молочним штанним костюмом. Емілі Ліндмарк поєднує їх з денімом, а Марія Вальдес комбінує кеди з пальтом у тонку смужку.