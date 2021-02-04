У 2021 році з початком теплих днів, усіх модниць захопить новий тренд – пишні рукави. У новому сезоні об’ємних рукавів буде багато, тож вже відтепер варто звертати увагу на блузи та сорочки у вікторіанському стилі.

Джерело: Who What Wear

Весняно-літні колекції відомих будинків моди довели у своїх колекціях, що романтичні пишні рукави знову повертаються в моду.

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Рукави-буфи, жиго та ліхтарики прикрасять ваші повсякденні та святкові образи. Тенденція на використання об’ємних рукавів – один з тих трендів, які не є довговічними. Ця тенденція то раптово з’являється, то раптово зникає з модних радарів.

Тренд вперше повернувся в моду у 2018 році, коли на подіумах вирували відсилання до 80-х років. Тоді всі фешіоністи одягали модні блузи та сукні у романтичному стилі з пишними рукавами. Вже у 2021 році об’ємні рукави знову повернули свою популярність.

Тенденція надутих рукавів – це саме те, що нам потрібно в гардеробі в новому сезоні. Трохи романтизму в стилі дозволить нам навесні почувати себе легко та елегантно.

Пишні рукави – тренд 2021 року