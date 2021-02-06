Найпопулярніші сумочки від минулого до сьогодення: дивовижна колекція

Жіноча сумочка вже давно перестала бути просто аксесуаром. Свобода і винахідливість дизайнерів призвели до того, що сумки стали справжніми витворами мистецтва.
Джерело: Світовий музей мистецтва, дизайну та перформансу "V&A"
Такі сумочки цінують не лише за їхню естетичну привабливість. Класичні витвори відомих на увесь світ модних брендів таких, як Hermès, Chanel та Dior, дедалі більше оцінюють за їхній інвестиційний потенціал.
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На виставці "Сумки: навиворіт", яку наразі можна побачити лише в інтернеті, представлені різні моделі від минулого до сьогодення. Експонуються як класичні сумки, так і колекційні аксесуари з обмеженим тиражем.
У XVII столітті маленькі сумки, відомі як солодкі гаманці, були вишукано виготовлені у незвичних формах. Такі аксесуари були чудовими подарунками, якими часто обмінювалися аристократи.
Гаманець у вигляді жаби / Фото V&A
Аксесуар є яскравим прикладом ранньої й вишуканої майстерності.
Кишеньковий клатч XVII століття / Фото V&A
Гаманець приданого / Фото V&A
Дотепні та інноваційні дизайни XIX століття розробили колекції сумок у формі квіткових кошиків, черепашок гребінців та ананасів. Відтоді з'явилася тенденція до невідповідних предметів у сумках.
Сумочка "Флористичний кошик" / Фото V&A
Longchamp співпрацював з художницею Трейсі Емін, щоб створити таку неймовірну валізу.
Валіза "Міжнародна жінка" / Фото V&A
Модель цієї сумки розробив Карл Лагерфельд. Витончено, стримано і водночас вишукано.
Класична сумка Chanel Timeless Classic / Фото V&A
Одночасно вечірня сумка та предмет мистецтва. Birkin вважається найбажанішою сумкою у світі завдяки знаковому дизайну та способу її створення вручну в ательє. Це справді найвищий ступінь майстерності.
Клатч з чотирма кільцями / Фото V&A
Мистецтво відповідає моді у складній вечірній сумці з яйцем Faberge, декорованою стразами.