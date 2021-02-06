Найпопулярніші сумочки від минулого до сьогодення: дивовижна колекція

Жіноча сумочка вже давно перестала бути просто аксесуаром. Свобода і винахідливість дизайнерів призвели до того, що сумки стали справжніми витворами мистецтва.

Джерело: Світовий музей мистецтва, дизайну та перформансу "V&A"

Такі сумочки цінують не лише за їхню естетичну привабливість. Класичні витвори відомих на увесь світ модних брендів таких, як Hermès, Chanel та Dior, дедалі більше оцінюють за їхній інвестиційний потенціал.

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Експозиція сумок у Лондоні

На виставці "Сумки: навиворіт", яку наразі можна побачити лише в інтернеті, представлені різні моделі від минулого до сьогодення. Експонуються як класичні сумки, так і колекційні аксесуари з обмеженим тиражем.

Гаманець у вигляді жаби, виготовлений у 1600-х роках

У XVII столітті маленькі сумки, відомі як солодкі гаманці, були вишукано виготовлені у незвичних формах. Такі аксесуари були чудовими подарунками, якими часто обмінювалися аристократи.



Гаманець у вигляді жаби / Фото V&A

Кишеньковий клатч XVII століття, імовірно створений в Італії

Аксесуар є яскравим прикладом ранньої й вишуканої майстерності.



Кишеньковий клатч XVII століття / Фото V&A

Сумочка Lemiere, приблизно 1910 року, Франція



Сумочка Lemiere / Фото V&A

Гаманець приданого, середина XX століття, Пакистан

Гаманець приданого / Фото V&A

Сумка та гаманець, Emily Jo Gibbs, 1996 рік, Англія



Сумка та гаманець / Фото V&A

Сумочка "Флористичний кошик", Lulu Guinness, 1996 рік

Дотепні та інноваційні дизайни XIX століття розробили колекції сумок у формі квіткових кошиків, черепашок гребінців та ананасів. Відтоді з'явилася тенденція до невідповідних предметів у сумках.



Сумочка "Флористичний кошик" / Фото V&A

Валіза "Міжнародна жінка", 2004 рік

Longchamp співпрацював з художницею Трейсі Емін, щоб створити таку неймовірну валізу.



Валіза "Міжнародна жінка" / Фото V&A

Класична сумка Chanel Timeless Classic весна / літо 2015,

Модель цієї сумки розробив Карл Лагерфельд. Витончено, стримано і водночас вишукано.



Класична сумка Chanel Timeless Classic / Фото V&A

Клатч з чотирма кільцями, Birkin, 2020 рік

Одночасно вечірня сумка та предмет мистецтва. Birkin вважається найбажанішою сумкою у світі завдяки знаковому дизайну та способу її створення вручну в ательє. Це справді найвищий ступінь майстерності.



Клатч з чотирма кільцями / Фото V&A

Вечірня сумка з яйцем Faberge, Judith Leiber

Мистецтво відповідає моді у складній вечірній сумці з яйцем Faberge, декорованою стразами.



Вечірня сумка з яйцем Faberge / Фото V&A