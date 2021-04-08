Найпопулярніші моделі сезону – Міріам Санчес і Лолі Баїя: як вони виглядають

Джерело:Vogue
"Модний гугл" Tagwalk провів аналіз Тижнів моди осінь – зима 2021/22. За отриманою статистикою, минулого місяця найпопулярнішими та найзатребуванішими моделями стали Міріам Санчес і Лолі Баїя. Що треба знати про висхідних зірок модельної індустрії – читайте в матеріалі.
Тиждень моди вже давно минув, втім з лютого по березень тривали модні покази від провідних світових дизайнерів у Парижі, Мілані, Лондоні та Нью-Йорку.
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Дефілювали на показах такі популярні моделі, як Белла і Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Адут Акеч, Мона Тугард. Однак найбільше показів у сезоні осінь – зима 2021/22 зробили дві висхідні моделі, про яких вам варто знати.
Вік: 25
Країна: Іспанія
Зріст: 178 см
Міріам Санчес почала з’являтися на показах у 2019 році. Її запросили такі провідні бренди, як Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Prada і Fendi. "Дівчина з татуюванням Hakuna Matata", – так ідентифікували дівчину її колеги по цеху. Після завершення сезону весна – літо 2020 Міріам почала робити все для того, щоб стати найзатребуванішою моделлю.
Міріам Санчес на показах Isabel Marant, Courrèges, Hermès осінь – зима 2021/22
Працьовита модель на минулому Тижні моди з’явилася на подіумі 12 разів на показах Louis Vuitton, Hermès, Isabel Marant, Coperni, Courrèges і багатьох інших. Також у її арсеналі – 3 обкладинки для іспанського глянцю Vogue.
Сьогодні Міріам Санчес входить у рейтинги "Топ-50" і Hot List на Models.com, тож залишається лише чекати на її нове звершення.
Вік: 19
Країна: Франція
Зріст: 179 см
Лолі розпочала модельну кар’єру пізніше, ніж Міріам – навесні 2020 року. У своєму першому сезоні осінь – зима 2020 року, Баїя пройшлася по подіуму всього два рази – на шоу Louis Vuitton і Chanel. Однак вже через пів року до цих брендів додалися Max Mara, Versace, Ports 1961 Valentino, Coperni, Acne Studios і Isabel Marant. У цьому сезоні Лолі з'явилася на 14 показах.
Лолі Баїя на показах Louis Vuitton, Givenchy, Ports 1961 осінь – зима 2021
Інстаграм Лолі заповнений її показами, однак серед фотографій можна знайти її хобі. Баїя любить кататися на лижах в Кре-Волан.