Найпопулярніші моделі сезону – Міріам Санчес і Лолі Баїя: як вони виглядають

"Модний гугл" Tagwalk провів аналіз Тижнів моди осінь – зима 2021/22. За отриманою статистикою, минулого місяця найпопулярнішими та найзатребуванішими моделями стали Міріам Санчес і Лолі Баїя. Що треба знати про висхідних зірок модельної індустрії – читайте в матеріалі.

Тиждень моди вже давно минув, втім з лютого по березень тривали модні покази від провідних світових дизайнерів у Парижі, Мілані, Лондоні та Нью-Йорку.

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Дефілювали на показах такі популярні моделі, як Белла і Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Адут Акеч, Мона Тугард. Однак найбільше показів у сезоні осінь – зима 2021/22 зробили дві висхідні моделі, про яких вам варто знати.

Міріам Санчес

Вік: 25

Країна: Іспанія

Зріст: 178 см

Міріам Санчес почала з’являтися на показах у 2019 році. Її запросили такі провідні бренди, як Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Prada і Fendi. "Дівчина з татуюванням Hakuna Matata", – так ідентифікували дівчину її колеги по цеху. Після завершення сезону весна – літо 2020 Міріам почала робити все для того, щоб стати найзатребуванішою моделлю.



Міріам Санчес на показах Isabel Marant, Courrèges, Hermès осінь – зима 2021/22

Працьовита модель на минулому Тижні моди з’явилася на подіумі 12 разів на показах Louis Vuitton, Hermès, Isabel Marant, Coperni, Courrèges і багатьох інших. Також у її арсеналі – 3 обкладинки для іспанського глянцю Vogue.

Сьогодні Міріам Санчес входить у рейтинги "Топ-50" і Hot List на Models.com, тож залишається лише чекати на її нове звершення.

Лолі Баїя

Вік: 19

Країна: Франція

Зріст: 179 см

Лолі розпочала модельну кар’єру пізніше, ніж Міріам – навесні 2020 року. У своєму першому сезоні осінь – зима 2020 року, Баїя пройшлася по подіуму всього два рази – на шоу Louis Vuitton і Chanel. Однак вже через пів року до цих брендів додалися Max Mara, Versace, Ports 1961 Valentino, Coperni, Acne Studios і Isabel Marant. У цьому сезоні Лолі з'явилася на 14 показах.



Лолі Баїя на показах Louis Vuitton, Givenchy, Ports 1961 осінь – зима 2021

Інстаграм Лолі заповнений її показами, однак серед фотографій можна знайти її хобі. Баїя любить кататися на лижах в Кре-Волан.