Дизайнери пропонують цього сезону звертати увагу на жокейські чоботи, ботфорти-панчохи, що підкреслюють стрункі ноги, хутряні унти, які нещодавно приміряла на собі світська левиця Кайлі Дженнер, ефектні чоботи-труби й варіанти на високій платформі, навіяні колекцією Versace.

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Жокейські чоботи

Кінна естетика не покидає трендів з сезону в сезон. Таке взуття вважається ідеальною базою, яка поєднується з тренчами, пальтами та куртками. Традиційні чоботи у своїй колекції представив бренд Celine, а модернізований варіант ми побачили у Valentino. Масивні чоботи до коліна з фірмовим ліпленням активно носять Леоні Ганне, Ельза Госк, Емілі Сіндлев та багато інших інфлюенсерок.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue

Чоботи-панчохи

Цього сезону в моду увійшли чоботи-панчохи, які щільно облягають до ніг. Такі чоботи на плоскому ходу не лише підкреслюють стрункі ноги, але й зігрівають у холодну пору. Такі вироби ідеально підходять для поєднання з шортами, спідницями та сукнями. Серед найпопулярніших кольорів – чорні та коричневі, які можна поєднати з будь-яким верхнім одягом.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue

Унти

На початку осені бездоганні хутряні унти у коров’ячий принт показала на собі молода мільйонерка Кайлі Дженнер. Вона поєднала образ із хутряною панамою, створивши бездоганний аутфіт. Поки що модниці мало практикують на собі це взуття, втім з настанням зими є ймовірність того, що саме такі незвичні чоботи приміряють світові фешіоністи.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue

Slouchy

Дизайнери продемонстрували у своїх колекціях широкі чоботи з напуском і брижами, які мають чудовий вигляд з тренчами, мініспідницями, лосинами й вовняними сукнями.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue

Чоботи-труби

Чоботи-труби на підборах – позачасовий елемент осіннього гардероба. Середній об’єм халяви дає змогу як заправити в них штани або джинси, так і носити в парі із сукнями та спідницями. Такі чоботи прекрасно поєднуються з класичними пальтами.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue

Платформа

Взуття на платформі повернулося знову в моду завдяки бренду Versace. Влітку модниці демонстрували на собі стильні туфлі обшиті сатином, а на осінній сезон Донателла Версаче трансформувала свою любов до платформи у вигляді модних ботильйонів з монограмою бренду.



Трендове взуття осені 2021 / Фото з Vogue