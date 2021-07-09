Найпопулярніші босоніжки літа 2021: в чому виходять на прогулянку інстаграм-модниці

Літо в самому розпалі, тож саме час приміряти всі найкращі легкі аутфіти в парі з модними босоніжками. Надихнутися на стильні образи можна підгледівши світлини трендсеттерів. Вони часто вигулюють свої найкращі аутфіти, публікуючи модні виходи в інстаграмі.

Серед найкращих пар цього сезону: моделі з тонкими перемичками; босоніжки з витонченими довгими ремінцями, які можна зав'язати навколо кісточок; з блискучими деталями; пари, що нагадують рибальські сітки і моделі на масивних підборах й високій платформі у стилі 1970-х.

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Стрічка інстаграму просто забита величезним різноманіттям сандалів, в’єтнамок та босоніжок. Щоб зрозуміти, які моделі зараз на піку популярності, які з них є класичною базою, а які, навпаки, – "швидким" трендом, достатньо подивитися кілька акаунтів модниць. і все стане на свої місця.

Бренд Bottega Veneta цього сезону перебуває на піку популярності. На початку весни він підкорив серця дівчат своїми сумками-пиріжками та моделями з плетінням The Mini Jodie, яку інфлюенсери не випускають з рук. Окрім аксесуарів, дівчатам полюбилися босоніжки з сіткою, які часто носить Леоні Ганне. Вони представлені у класичній колірній гамі та трендовому зеленому кольорі.

Якщо ви хочете придбати практичну пару на кілька сезонів, то обирайте босоніжки в молочному або чорному кольорі. Їх ви зможете легко вписати у будь-який гардероб.

Ще одне взуття, яке припало до смаку трендсеттерами – бренд молодого дизайнера Симона Порта Жакмюса – Jacquemus. Босоніжки з розширеною підошвою і тонким ремінцем навколо кісточок складають ідеальну пару лляним сукням та костюмам.

Для вечірнього виходу дівчата роблять ставку на бренд Amina Muaddi. Блискучі босоніжки з фігурним підбором-чарочкою вирізняються не лише ефектним дизайном, але й беззаперечною зручністю. Взуття цього бренду любить Меган Фокс, Кім Кардашян та Ріанна.

Пропонуємо переглянути добірку розкішних образів інфлюенсерів, щоб надихнутися на купівлю улюбленої пари босоніжок на літо.