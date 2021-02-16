У рожевих відтінках: найпопулярніше взуття весни та літа – яскраві приклади

У новому сезоні дизайнери присвятили особливу роль рожевому кольору. Представники модної індустрії радять звертати свою увагу на всі відтінки – від приглушеного коралового до кольору snocking pink.

Рожевий вважається одним із найяскравіших трендів весняно-літнього сезону. Тривалий час на модному Олімпі перебував колір фуксія, втім тепер модний маятник знову хитнувся в бік найромантичнішого і одночасно зухвалого рожевого кольору.

До теми Головний колір весни – рожевий: які відтінки обирати та з чим поєднувати

Спочатку дизайнери радили звертати увагу на вбрання рожевого кольору. П'єрпаоло Піччолі представив у рожевому кольорі нейлонову сорочку, а Віржіні Віар – рожеві джинси із завищеною талією.

Ефектна фуксія з’явилася у Tom Ford і Jacquemus, а пудровий рожевий представив у своїх колекціях Alexander McQueen і Fendi, класичний рожевий можна побачити у Marc Jacobs і Miu Miu. І поки ми на прикладах героїнь стрітстайлу вчилися з чим поєднувати рожевий та як його грамотно носити, дизайнери оголосили, що свіжа покупка сезону – взуття в рожевих тонах.

Подіуми відомих Будинків моди заполонили рожеві чоботи і туфлі. Затятим модницям пропонують ботильйони-шкарпетки кольору фуксії. У Fendi і Balmain зазначають, що подібна пара взуття прекрасно підтримає образ в стилістиці спорт-шику.



Трендове взуття рожевого кольору / Harper's Bazaar

Ковбойські чоботи ще досі в моді, тож дизайнери їх освіжили пурпуровим кольором додавши блискіток.



Трендове взуття рожевого кольору / Harper's Bazaar

У вас є час до літа придбати полегшене взуття у рожевих відтінках. Придивіться до масивних сандаль яскравого рожевого кольору, або до ніжно-рожевих босоніжок на зав’язках.



Трендове взуття рожевого кольору / Harper's Bazaar



Трендове взуття рожевого кольору / Harper's Bazaar