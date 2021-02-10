Найпопулярніша сумка нового сезону – Bottega Veneta The Mini Jodie: стильні виходи інфлюенсерів

Інфлюенсери вже давно стали диктаторами моди, тож те, що вони обирають – вмить завойовує популярність. До прикладу, одна з культових моделей бренду Bottega Veneta сумка The Mini Jodie є в кожної модниці. Зірки інстаграму вигулюють цю сумку досить часто, адже вона красива, компактна і дуже стильна.

Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie була названа в честь акторки Джоді Фостер. Оновлену версію представили у зменшеному варіанті в порівнянні з об’ємною сумкою хобо Bottega Veneta. Великою хобі Фостер часто прикривалася від папараці.

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У 2020 році Модний будинок представив модель Jodie в червоному, білому, жовтому, синьому і помаранчевому кольорах. Найчастіше знаменитості поєднують у своїх образах чорну та зелену сумку.

Завдяки зіркам стрітстайлу сумка The Mini Jodie стала it-bag минулого сезону і не здає своїй позицій досі. Знаменитості продовжують її досі носити з ще більшим розмахом. Сумка The Mini Jodie від Bottega Veneta доводить, що простота іноді найкраща.



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest

Сумка створена в Італії зі шкіри, витканої за допомогою знакової техніки бренду Intrecciato. Вона має вузлувату ручку та силует багета. Модель такої сумки натхненна 90-ми роками. Коштує найбажаніша сумка всіх інфлюенсерок 47 тисяч гривень.

Як носять сумку Bottega Veneta The Mini Jodie інфлюенсери



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest



Трендова сумка весни / Фото з Pinterest