Блогерки нерідко диктують тренди прихильницям зі всього світу. Тепер подіумні речі зазнають справжнього успіху лише за умови, якщо їх одягнуть на собі зірки інстаграму.

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Давно класикою вважається кремовий тренч у стилі Burberry. Для різноманітності стилісти радять робити ставку на модель чорного кольору, а якщо в образ хочеться додати трендовості, тоді слід обирати шкіряний тренч.

Німкеня Соня Лисон обожнює зручний та комфортний одяг, тому завжди обирає лише те, в чому буде почувати себе впевнено. Попри сталу моду на тренчі, блогерка зробила виключення та одягнула двоколірний тренчкот, який має всі шанси завоювати любов у модниць.

20-градусна сонячна погода у Римі ще дозволяє вигуляти не лише тонкий демісезонний тренч, але й поєднати його з короткими шортами.

Образ Соні Лисон

Зірка стрітстайлу одягнула для прогулянки «вічним містом» чорну базову водолазку, яку доповнили короткі білі шорти. Кежуальний образ Соня створила за допомогою чорних класичних лоферів від Prada та високих білих шкарпеток.

Головною родзинкою наряду став двоколірний тренч, що складається з двох базових кольорів – пісочного і чорного.

Аутфіт інфлюенсерка доповнила чорною мінімалістичною сумкою від Balenciaga, золотим годинником та сонцезахисними окулярами з білою оправою від бренду Versace.



Осінній образ Соні Лисон / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінній образ Соні Лисон / Фото з інстаграму інфлюенсерки