Наймодніші трикотажні сукні весна-літо 2021: вишукані образи

Трикотажні сукні здобули чималу популярність взимку, але й навесні та влітку вони не зникають з модних радарів. Такий варіант жіночного вбрання найбільше обирають для вечірніх прогулянок, тож поки ще не настали теплі дні, придивіться уважніше до всіх представлених моделей та оберіть ту, яка найбільше припаде вам до душі.

Джерело: Vogue

Найактуальнішим образам у цьому сезоні притаманні розрізи та тонкі лямки, представлені як і в довжині міді, так і в максі.

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Трикотажні сукні представлені в базових відтінках та прикрашені вирізом на спині, а сміливі дівчата можуть знайти цікавий варіант у найрізноманітніших відтінках.

Бренди вже представили свої ідеальні фасони трикотажних суконь, тож на прикладах вивчаємо, що буде популярним в новому сезоні.

Вирізи та лямки

Дизайнери у новому сезоні весна-літо 2021 особливу увагу приділили спокусливим тонким лямочкам та фігурним вирізам у найнесподіваніших місцях. Завдяки такому рішенню всі лаконічні образи заграли по-новому.

Victoria Beckham прикрасила лаконічну сукню овальним вирізом і драпіруваннями, а Jacquemus показав спокусливе літнє напівпрозоре вбрання на тонких білизняних бретельках.



Трикотажна сукня Victoria Beckham / Vogue

Лаконічні

Лаконічні сукні можна одягати кожного дня. Вони не набриднуть і ніколи не вийдуть з моди, завдяки тому, що їх завжди можна доповнювати акцентними деталями. Йдеться саме про класичні силуети і базові кольори на всі часи.

Улюблений дизайнер Тіни Кароль David Koma представив силуетну чорну сукню, яка чудово виглядатиме в парі з маскулінним жакетом. Proenza Schouler показав максіваріант карди гану на ґудзиках в нюдовій кольоровій гамі.



Трикотажна сукня David Koma / Vogue

Міні

Довжина міні в цьому сезоні знову повернеться в моду. Bottega Veneta пропонує одягати в сукню з грубого плетіння в трендовому лаймовому відтінку. Salvatore Ferragamo представив мінісукню з високою горловиною в блідо-жовтому відтінку.



Трикотажна сукня Salvatore Ferragamo / Vogue

Відкрита спина

Трикотажні сукні в новому сезоні можуть дати фору всім іншим фасонам сексуальних суконь. Найактуальніший фасон цієї весни вже встигла продемонструвати модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Угорський бренд Nanushka представив у своїй колекції ніжно-блакитну сукню, яку можна скомбінувати зі світлими чобітьми. Givenchy радить в цьому сезоні робити ставку провокаційну чорну сукню з вирізом, яку вже встигли назвати найсексуальнішою сукнею зими.



Трикотажна сукня бренду Nanushka / Vogue