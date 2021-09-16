Наймодніші спідниці осені: добірка актуальних моделей

Спідниці стають дедалі важливішою річчю. Якщо раніше дизайнери показували у більшості різні фасони джинсів та штанів, то зараз спідниці змістили з модного Олімпу розслаблені спортивні штани, які були популярні останні кілька років.

Модна спідниця може вдало доповнити та розбавити осінній гардероб. За допомогою стильних моделей на сезон осінь – зима 2021/22 ви можете скласти стримані, романтичні та практичні образи, які додадуть аутфіту жіночності.

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Дизайнери представили для модниць спідниці різних фасонів, які підійдуть на всі випадки життя. Для холодної пори будуть актуальні трикотажні вироби, а для теплих днів можна приміряти з напівпрозорими вставками та з глибокими розрізами.

Щодо кольорів, то вони представлені в приглушених і спокійних тонах. Моделі дефілювали по подіуму в пастельних відтінках.

З розрізом

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Цієї осені в тренді спідниці з глибоким розрізом. Дизайнери представили спідниці в довжині міді або навіть до щиколотки. Образ доповнюйте сорочками, блузами, водолазками, а зверху одягайте оверсайз жакети або пальта.



Актуальні спідниці осені / Фото з Harper's Bazaar

Бахрома

Спідниці з бахромою вдруге намагаються завоювати популярність. Тепер дизайнери представили спідниці з сяючою бахромою зі стразами. Такі вироби одягайте для особливого приводу.



Актуальні спідниці осені / Фото з Harper's Bazaar

Шкіра

Спідниці з екошкіри досі тримає свою модну позицію. Звертайте увагу на вироби міді прямого силуету, зі складками або мініваріанти з шкіряним поясом. Розбавляйте образ яскравими сорочками або в’язаними светрами розміру оверсайз.



Актуальні спідниці осені / Фото з Harper's Bazaar

Трикотаж

Трикотаж незамінний в холодну пору. Саме тому дизайнери ніколи не відмовляються від цього матеріалу. Цього сезону в моді будуть довгі трикотажні спідниці з розрізом або без. Поєднувати їх дизайнери пропонують із затишними кардиганами, пальтами або косухами.



Актуальні спідниці осені / Фото з Harper's Bazaar

Напівпрозорі

Тренд на прозорі речі завоював популярність влітку, тож дизайнери вирішили залишити цей матеріал на осінь. Напівпрозорі спідниці виглядають дуже романтично, а розбавити образ можна щільною сорочкою або твідовим жакетом.



Актуальні спідниці осені / Фото з Harper's Bazaar