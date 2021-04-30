Наймодніші штани весни – широкі: з чим їх носять модні трендсеттери

Цього сезону широкі штани з високою посадкою – гарячий тренд, який хочуть мати у своєму гардеробі всі. Вони складуть гідну конкуренцію джинсам, адже їх також можна одягати щодня, оскільки підходять вони без виключення всім та поєднуються з різним верхнім одягом.

Попри свою мішкуватість, штани чудово поєднуються зі взуттям на плоскому ходу. Зараз особливо актуальні лофери, тож вони відмінно підійдуть до широких штанів. Білі класичні кросівки також стануть чудовою парою до таких штанів. Окрім цього, босоніжки та туфлі човники ідеально підходять для святкових аутфітів.

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Під час свого останнього виходу широкі штани бежевого кольору одягнула супермодель Кендалл Дженнер. Вона їх доповнила білим топом, сорочкою та стильними чорними босоніжками.

Найкраще широкі штани носити з базовими футболками вільного крою, майками базових кольорів та об’ємними сорочками оверсайз. Такий образ показав бренд The Row під час показу колекції весна – літо 2021.

Також за принципом цього бренду поєднуйте широкі штани зі стильною жилеткою. Її весною ви можете одягати під сорочку базових кольорів, футболку, або ж на голе тіло.

Модельєрка Мері-Кейт Олсен носила широкі штани ще тоді, коли це не було ультра трендом. Доповнювала вона їх футболкою та картатою сорочкою.

Модель Жасмін Тукс обрала для виходу в світ бежеві штани та молочний лонгслів. Доповнила свій образ знаменитість чорними туфлями.

Ікона стилю Олівія Палермо поєднала чорні шкіряні штани з бузковим пальтом, а німкеня Леоні Ганне довершила аутфіт чорним топом та сірим жакетом оверсайз.

Британська фешіоніста Алісія Родді також поєднує чорні штани з білим топом та чорним жакетом оверсайз. Португальська стилістка Софія Коельо для прогулянки обрала молочні вельветові штани та доповнила їх коричневим світшотом.