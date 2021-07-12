Наймодніші шорти літа 2021: стильні приклади трендсеттерів

Літо в самому розпалі, а в таку спеку шорти – найзручніший одяг. Вони стануть в нагоді і для офісного образу, і для прогулянки з друзями, і на відпочинку на природі. Цього сезону вибір шортів надзвичайно широкий, тож кожна модниця знайде собі щось до душі.

Навіть попри те, що у вас вже є улюблені шорти, ще одна пара ніколи не буде зайвою. Тенденції на шорти змінюються не так часто, як на інші елементи гардероба, тож велосипедки, бермуди або джинсові шорти стануть вдалою інвестицією на кілька сезонів.

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Костюмні

Ідеальний варіант для літа в офісі. Це можуть бути бермуди, або коротші шорти із защипами чи прямого крою.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Спортивні

"Хіт цього сезону, який можемо побачити на багатьох фешионістах. Органічно вписуються в кежуальні та спортивні образи, також ефектно виглядають з підборами", – зазначають стилісти.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Велосипедки

"Багато хто вже встиг "засмакувати" цей тренд, адже він дуже носибельний. Спортивні моделі з поліестеру, поліаміду, нейлону залишаються актуальними, а трикотажні в рубчик виглядають особливо свіжо і круто", – йдеться в інстаграм-дописі.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Піжамні

Останнім часом розслабленість особливо шанується модницями. Котонові чи лляні сети з вільними сорочками та шортами на резинці – не лише комфортні та затишні, а й модні.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Джинсові

Ви можете обрати джинсові бермуди, широкі із защипами, чи зухвалі міні – вибір за вами.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Міні

"Ще з минулого року дизайнери пропонують нам носити екстремально короткі шорти, і деяким модницям цей тренд прийшовся до душі. Ми радимо звернути увагу на моделі з костюмної тканини чи спортивні варіанти, також ви можете обрати короткі шорти з деніму, але вони більш вибагливі у стилізації. Щоб виглядав сучасно, радимо міксувати їх з об’ємними верхами для балансу", – наголошують стилісти.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School

Яскраві кольори

Соковиті насичені кольори ідеально пасують для літа, адже вдало підкреслюють засмагу. Можна носити у тотал-луках чи поєднувати з іншими яскравими відтінками, або ж приглушити їх ахроматичними кольорами.



Трендові шорти літа / Фото з інстаграму Selfish School