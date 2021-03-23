Сережки не лише довершують образ, але й додають характер будь-якому стилю. Ці популярні прикраси ніколи не виходять з моди, змінюється лише їхня форма, дизайн та колір. Сьогодні прикраси стали невід'ємною частиною життя, тому радимо звернути увагу на трендові моделі, які користуватимуться цього сезону особливою популярністю.

Дизайнери розробили аксесуари в декількох стилях: розкішному, мінімалістичному та нейтральному. У цьому сезоні в центрі уваги опинилися сережки посипані перлами, з логотипами брендів, неправильної форми та каффи.

До теми Стильні прикраси цієї весни: на що треба звернути увагу

Трендові матеріали основи – золото і срібло, яке завжди буде актуальним і ніколи не вийде з моди. У представленій добірці кожна модниця зможе знайти сережки за своїм смаком та вподобаннями.

Перли

Цієї весни особливу увагу надавайте перлам. Модниці вже почали носити мінімалістичне кольє з маленьких перлинок на шиї, але й про сережки забувати не варто.

Ірландська дизайнерка Сімон Роша представила багатоярусні сережки-люстри, а бренд Adeam пропонує одягати сережки ніби розпаровані. Виглядає така пара складно сконструйованих сережок дуже ніжно.



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue

Масивні сережки

Шведський бренд Acne Studios показав на своїх моделях масивні сережки абстрактної форми, які нагадують зіжмакану фольгу, а у Schiaparelli з'явилися великі позолочені сережки-пластини, що нагадують медалі у вухах.



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue

Логотипи

Сережки з фірмовими логотипами брендів – один з актуальних трендів цієї весни. В італійського бренду Dolce & Gabbana з'явилися золоті сережки, прикрашені мерехтливими каменями, які виглядають дуже мінімалістично і ефектно.



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue

Моносережка

У цьому сезоні асиметрія в прикрасах буде популярною. Одиночна сережка – це не лише представник сміливого тренду, але й практична тенденція. Найкрасивіші моносережки можна зустріти в колекціях: Fendi, No.21, Alberta Ferretti, Acne Studios і Valentino.

Внучка засновника марки Fendi Сільвія Вентуріні-Фенді представила окрему прикрасу у формі грального кубика на тонкому ланцюжку, а засновник молодого італійського бренду No.21 Алессандро Дель Аква показав вечірній варіант з кристалами і перлами.



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue

Кафф

Цієї весни модно прикрашати не лише мочки, але й всю поверхню вуха. Stella McCartney представили золотий кафф з перлинами, що повторює вигин вуха, Vivetta зробили ставку на романтичну прикрасу з рослинною тематикою.



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue



Модні сережки сезону весна – літо 2021 / Vogue