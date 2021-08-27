Клітинка, горошок і ромби: наймодніші принти осені 2021

На календарі кінець серпня, а це означає, що зовсім скоро ми розпрощаємося з лляними костюмами, легкими бавовняними сукнями, а на заміну їм прийдуть нові речі з колекцій осінь – зима 2021. Для нового сезону дизайнери підготували головний хіт – ромбовий принт, а також клітинку, горошок і tie-dye, що не покидає тренди кілька сезонів.

Монохромні образи завжди будуть актуальними, втім принти роблять аутфіт цікавішим та значно урізноманітнюють загальний вигляд. Восени модний Олімп підкорять чимало принтів, тож обирайте, що саме поповнить ваш гардероб в новому сезоні.

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Клітинка

З початком холодного періоду в гру завжди вступають різноманітні версії тартана. Клітинка найчастіше прикрашає вовняні речі, які в нас пов’язані з теплом та затишком. Один з найпопулярніших принтів представили у своїх колекціях бренди Celine, Saint Laurent і Max Mara.

Також у новому сезоні популярною буде гусяча лапка. Найбільше її можна помітити на жакетах, костюмах та пальтах.



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Гусяча лапка стане популярною восени / Фото з інстаграму

Горошок

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Принт Polka Dots почав набирати популярність ще в 50-х роках. У 2019 та 2020-х роках він знову почав набирати популярності, а вже восени цього року стилісти прогнозують йому справжній бум. У своїх колекціях цей принт представили Raf Simons і Carolina Herrera, використовуючи великий та дрібний горошок.



Принт у горошок з колекції Prada / Фото з інстаграму бренду

Тваринний принт

Анімалістичний принт не виходить з моди ніколи. Може здатися, що він лише для сміливих дівчат, втім його може носити кожна, якщо знатиме грамотне поєднання. Тваринний принт представили у своїх колекціях Etro, Dior, Roberto Cavalli.



Анімалістичний принт з колекції Roberto Cavalli / Фото з інстаграму бренду

Квіти

Квітковий принт був особливо популярним у весняно-літній сезон. Ним дизайнери забарвили усі сукні – від міні до максі моделей найрізноманітніших фасонів. Квітковий тренд перекочував в осінній сезон, тож тепер тішитиме нас на блузах та шифонових сукнях, які дизайнери радять носити на початку осені.



Квітковий принт на показі Celine / Фото з Vogue

Смужка

Стилісти зазначають, що восени смужка стане неабияк затребуваною. Вже зараз можете підшукати для свого гардероба смугастий светр, пуловер чи сукню в смужку.



Светри у смужку восени будуть особливо популярні / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Светри у смужку восени будуть особливо популярні / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Психоделіка

Химерні принти вже кілька років мандрують з одного сезону в інший. Осінньо-зимовий сезон не став виключенням, тож чимало брендів представили на своїх моделях принти, які з’явилися в моді ще у 60-х роках. В сучасній моді з незвичайними абстрактними формами і елементами психоделії експериментують дизайнери Jil Sander, Prada і Loewe.



Принт психоделіка у колекції Prada / Фото Vogue

Ромби

Дизайнери брендів Valentino, Saint Laurent і Dior запропонували модницям візерунки з ромбами. У моді буде не лише принт аргайл, популярний в трикотажі, а й двоколірні принти, якими були прикрашені сукні, спідниці, і верхній одяг.



Принт ромб у колекції Dior / Фото Vogue

Tie-dye

Велика частина дизайнерів ніяк не може розпрощатися з принтом tie-dye, тож активно залучає його в нових колекціях. Принт, що злетів на вершину Олімпу в 90-их, знову переживає виток популярності.



Принт tie-dye у колекції Sportmax / Фото Vogue