Монохромні образи завжди будуть актуальними, втім принти роблять аутфіт цікавішим та значно урізноманітнюють загальний вигляд. Восени модний Олімп підкорять чимало принтів, тож обирайте, що саме поповнить ваш гардероб в новому сезоні.

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Клітинка

З початком холодного періоду в гру завжди вступають різноманітні версії тартана. Клітинка найчастіше прикрашає вовняні речі, які в нас пов’язані з теплом та затишком. Один з найпопулярніших принтів представили у своїх колекціях бренди Celine, Saint Laurent і Max Mara.

Також у новому сезоні популярною буде гусяча лапка. Найбільше її можна помітити на жакетах, костюмах та пальтах.



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Гусяча лапка стане популярною восени / Фото з інстаграму

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Горошок

Принт Polka Dots почав набирати популярність ще в 50-х роках. У 2019 та 2020-х роках він знову почав набирати популярності, а вже восени цього року стилісти прогнозують йому справжній бум. У своїх колекціях цей принт представили Raf Simons і Carolina Herrera, використовуючи великий та дрібний горошок.



Принт у горошок з колекції Prada / Фото з інстаграму бренду

Тваринний принт

Анімалістичний принт не виходить з моди ніколи. Може здатися, що він лише для сміливих дівчат, втім його може носити кожна, якщо знатиме грамотне поєднання. Тваринний принт представили у своїх колекціях Etro, Dior, Roberto Cavalli.



Анімалістичний принт з колекції Roberto Cavalli / Фото з інстаграму бренду

Квіти

Квітковий принт був особливо популярним у весняно-літній сезон. Ним дизайнери забарвили усі сукні – від міні до максі моделей найрізноманітніших фасонів. Квітковий тренд перекочував в осінній сезон, тож тепер тішитиме нас на блузах та шифонових сукнях, які дизайнери радять носити на початку осені.



Квітковий принт на показі Celine / Фото з Vogue

Смужка

Стилісти зазначають, що восени смужка стане неабияк затребуваною. Вже зараз можете підшукати для свого гардероба смугастий светр, пуловер чи сукню в смужку.



Светри у смужку восени будуть особливо популярні / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Светри у смужку восени будуть особливо популярні / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Психоделіка

Химерні принти вже кілька років мандрують з одного сезону в інший. Осінньо-зимовий сезон не став виключенням, тож чимало брендів представили на своїх моделях принти, які з’явилися в моді ще у 60-х роках. В сучасній моді з незвичайними абстрактними формами і елементами психоделії експериментують дизайнери Jil Sander, Prada і Loewe.



Принт психоделіка у колекції Prada / Фото Vogue

Ромби

Дизайнери брендів Valentino, Saint Laurent і Dior запропонували модницям візерунки з ромбами. У моді буде не лише принт аргайл, популярний в трикотажі, а й двоколірні принти, якими були прикрашені сукні, спідниці, і верхній одяг.



Принт ромб у колекції Dior / Фото Vogue

Tie-dye

Велика частина дизайнерів ніяк не може розпрощатися з принтом tie-dye, тож активно залучає його в нових колекціях. Принт, що злетів на вершину Олімпу в 90-их, знову переживає виток популярності.



Принт tie-dye у колекції Sportmax / Фото Vogue