Окрім класичних варіантів та розмірів оверсайз, дизайнери радять звернути увагу на клітинку, шкіру, яскравий колір та елегантні вироби максі довжини.

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Яскраві кольори

Лимонний, червоний, зелений, синій та помаранчевий — головні відтінки, що прикрашають модні подіуми цього сезону. Раф Сімонс і Міучча Прада створили для Prada жовте пальто, яке спричинило справжній фурор.

Balmain створили червоне двобортне пальто. Сміливим модницям не варто боятися приміряти такий яскравий елемент гардероба та розбавляти осінні образи кольоровими речами.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Звіриний принт

Дизайнери тривалий час не презентували пальта в звіриний принт, втім цієї осені вони знову очолюють списки трендів. Бренд Etro випустили ефектне пальто в леопардовий принт, а Michael Kors презентували пальто в зебровий принт. Christian Dior здивував пальтом у принт сніжного барса.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Шкіра

Серед актуальних моделей цього сезону трапляються як пальта з гладкої матової шкіри, так і лаковані варіанти. Bottega Veneta показали двобортне коричневе пальто, Off-White – лаконічну модель лавандового відтінку, а у Isabel Marant — модель у стилі головних героїв "Матриці".



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Класика

Серед усього різноманіття трендів, класика завжди залишатиметься на своїх позиціях, тож дизайнери зробили ставку на простий крій, мінімум деталей та нейтральні відтінки. Valentino створили чорне двобортне пальто, а Fendi – позачасову модель у пісочному відтінку.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Довжина максі

Дизайнери цього року розщедрилися на різні фасони пальт, тож любителям довжини максі варто звернути увагу на вовняні пальта, які представляли на Тижнях моди – від Нью-Йорка до Парижа. Max Mara показали подовжену версію свого фірмового пальта camel, Sportmax показали однобортний строгий варіант, а Наомі Кемпбелл для Michael Kors пройшлася у чорному пальті до п’ят.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Стьобані

Мода на стьобані куртки стрімко перейшла на пальта. Якщо хочете класики – обирайте чорне стьобане пальто, яке представив бренд Toteme, а от освіжити аутфіт допоможе оксамитове пальто, яке показали Max Mara.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Клітинка

Цієї осені всі види картатих принтів мають право на життя. Можете сміливо обирати клітинку "гусячу лапку", орнамент "мадрас", вінтажну клітинку "віші" або класичний шотландський візерунок "тартан".

Stella McCartney продемонстрували двобортне класичне пальто в ламану клітинку, а Balenciaga показали візерунок "віші".



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue

Оверсайз

Якщо ви любите багатошарові образи, то вам точно треба обирати модель вільного крою. Вдалі способи стилізації верхнього одягу оверсайз можна підгледіти у колекціях Isabel Marant, Tory Burch і Gucci.



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue



Актуальні моделі пальт на осінь / Фото з Vogue