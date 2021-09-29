Новий сезон завжди приносить з собою нові тренди. Яке вбрання буде модним восени, ми вже писали, тепер залишилося розібратися з кольорами, які модниці будуть найчастіше використовувати у своїх аутфітах.

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Пропонуємо вам знайти натхнення у модних дизайнерів та інфлюенсерів, для того, щоб розбавити свої монохромні образи, або додати акценту осінньому образу.

Синій

Трендовий колір осені має чимало назв - кобальтовий синій, електро або Yves Klein Blue. Цей колір надзвичайно полюбився інфлюенсерам, тож він має всі шанси перейти в наступний сезон. Модниці обирають восени яскраві сині куртки, светри та шкіряні штани.



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Бузковий

Бузковий вважається одним з найтрендовіших відтінків осені. Шведська модниця Ельза Госк створювала повністю монохромний образ, а зірка стрітстайлу Емілі Сіндлев довершує білими чоботами та оранжевою сумкою.



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму

Фуксія

Позачасовий колір, який ніколи не виходив з моди, а лише змінював свої відтінки, цього сезону також на піку популярності. Восени інфлюенсерки обирають відтінок фуксію та поєднують з рожевим кольором, створюючи яскравий total look.



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму

Смарагдовий

Зелений колір, який був на піку популярності навесні – знову повернувся. Дизайнери вирішили не залишати без уваги колір, який в буквальному сенсі заряджає енергією і настроєм. Обирайте в новому сезоні смарагдові водолазки, туфлі, сумки або шкіряні тренчі.



Інфлюенсери обирають модні кольори осені / Фото з інстаграму