Наймодніші чорні сумки для щоденних прогулянок: красиві моделі, які носять інфлюенсери

Не треба володіти надздібностями, щоб знати, який колір сумки є найпопулярнішим. У всіх дівчат є чорна сумка середнього розміру, яку вони найчастіше купують та з якою найбільше виходять з дому.

Джрело: 24 канал

Чорні сумки – універсальні, а якщо ще вдається правильно підібрати форму, то якоюсь мірою вони стають вічно актуальними.

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Якщо ви підтримуєте усвідомлений шопінг і розумієте, що краще сумці працювати на вас, а не навпаки, тоді ви все робите правильно.

Чорна сумка – це просто незамінна річ в гардеробі. Важко знайти щось практичніше та універсальніше. Класична чорна сумка ідеально підходить як для офісу, так і для прогулянок з друзями. Це може бути стильний, місткий варіант, коли вам треба покласти в сумку блокнот, ручку, гаманець та ключі.

Для більш розслаблених варіантів є маленька чорна сумочка через плече. Не дивлячись на незначні розміри, вона поміщає в себе всі необхідні дрібнички.

У 2021 році різноманіття трендових сумок просто вражає. У модному арсеналі знайдеться місце плетеній сумці Bottega Veneta Padded Cassett, яку найбільше люблять носити streetstyle-зірки.

Сумка-багет з 90-х років оселилася в гардеробах модниць ще минулого сезону і за словами стилістів, не покине модних тенденцій ще скоро.

Сумка-хобо вже полюбилася всім модним інфлюенсерам. Модель у чорному кольорі можна знайти з льону, замші, шкіри та інші м’яких тканин. Ця модель вирізняється формою півмісяця, короткою ручкою, яка найчастіше є продовженням сумки та місткістю. У Bottega Veneta є багатий колірний ряд моделей сумок-хобо.