Наймодніші анімалістичні образи весни: що одягають streetstyle-героїні

Багато навіть затятих модниць бояться анімалістичних принтів, втім у звіриних принтах немає нічого поганого. Попри те, що fashion-індустрія робить ставку на лаконічність та простоту, анімалістичний принт все ще залишається обов’язковим елементом будь-яких сезонних трендів.

Леопард, зебра та інші тваринні мотиви із сезону в сезон з’являються в нових колекціях різноманітних брендів. Це означає, що не варто боятися таких кричущих принтів. Вони ніколи не будуть виглядати вульгарно, якщо ви навчитеся їх правильно поєднувати в образі, або грамотно міксувати з іншими принтами.

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Стилізувати речі з анімалістичним візерунком доволі складно, тож радимо вам звернути увагу на кілька порад, які допоможуть вам скласти чудові образи для повсякденного життя.

Принт у взутті

Стилісти зазначають, що якщо вас переслідує страх виглядати смішно чи недоречно, то розпочніть експерименти з аксесуарної групи, адже це найбільш "безпечний" варіант.

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Приклад образу:

Джинси з темного деніму + біла сорочка + базовий тренч + ботильйони у зміїному принті + сумка молочного кольору



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Прикраси з анімалістичним візерунком

Тут все дуже просто. Достатньо розпочати із сережок чи брошки і ваш образ виглядатиме значно цікавішим.

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Приклад:

Трикотажна сукня + оверсайз шкірянка + ковбойки + акцентна брошка з коров’ячим принтом



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Принтована сумка

Цього сезону сумки займають особливе місце в образах. Яскраві чи анімалістичні предмети гардеробу доповнять ваш базовий образ.

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Приклад:

Штанний костюм пастельного відтінку + біла футболка + кеди + сумка в леопардовому принті



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Принт у верхньому одязі

"Це доволі ризикований варіант, якщо ви фанат класики та базових кольорів, проте навіть тут можна залишатись відданим власним вподобанням, обравши, наприклад чорно-білий зебровий візерунок. Із недоліків – може швидко набриднути, оскільки займає вагому площу усього образу", – йдеться в дописі.

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Приклад:

Шовковий комплект в піжамному стилі + блейзер у анімалістичному принті + мюлі/сандалі + м’яка сумка/клатч



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Принтовані поясні вироби (штани, джинси, спідниці, шорти)

Такий варіант підійде для тих, кому вже набридли базові варіанти джинсів чи спідниць і хочеться створити образ не гірший, ніж на стрітстайл-зйомках.

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Приклад:

Шорти із зебровим принтом + чорний кроп-топ + оверсайз блейзер/бомбер + спортивні сандалі + сумка-багет



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio