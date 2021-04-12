Наймодніші анімалістичні образи весни: що одягають streetstyle-героїні

Джерело:інстаграм Pump Your Studio
Багато навіть затятих модниць бояться анімалістичних принтів, втім у звіриних принтах немає нічого поганого. Попри те, що fashion-індустрія робить ставку на лаконічність та простоту, анімалістичний принт все ще залишається обов’язковим елементом будь-яких сезонних трендів.
Леопард, зебра та інші тваринні мотиви із сезону в сезон з’являються в нових колекціях різноманітних брендів. Це означає, що не варто боятися таких кричущих принтів. Вони ніколи не будуть виглядати вульгарно, якщо ви навчитеся їх правильно поєднувати в образі, або грамотно міксувати з іншими принтами.
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Стилізувати речі з анімалістичним візерунком доволі складно, тож радимо вам звернути увагу на кілька порад, які допоможуть вам скласти чудові образи для повсякденного життя.
Стилісти зазначають, що якщо вас переслідує страх виглядати смішно чи недоречно, то розпочніть експерименти з аксесуарної групи, адже це найбільш "безпечний" варіант.
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Приклад образу:
Джинси з темного деніму + біла сорочка + базовий тренч + ботильйони у зміїному принті + сумка молочного кольору
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Тут все дуже просто. Достатньо розпочати із сережок чи брошки і ваш образ виглядатиме значно цікавішим.
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Приклад:
Трикотажна сукня + оверсайз шкірянка + ковбойки + акцентна брошка з коров’ячим принтом
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Цього сезону сумки займають особливе місце в образах. Яскраві чи анімалістичні предмети гардеробу доповнять ваш базовий образ.
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Приклад:
Штанний костюм пастельного відтінку + біла футболка + кеди + сумка в леопардовому принті
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
"Це доволі ризикований варіант, якщо ви фанат класики та базових кольорів, проте навіть тут можна залишатись відданим власним вподобанням, обравши, наприклад чорно-білий зебровий візерунок. Із недоліків – може швидко набриднути, оскільки займає вагому площу усього образу", – йдеться в дописі.
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Приклад:
Шовковий комплект в піжамному стилі + блейзер у анімалістичному принті + мюлі/сандалі + м’яка сумка/клатч
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Такий варіант підійде для тих, кому вже набридли базові варіанти джинсів чи спідниць і хочеться створити образ не гірший, ніж на стрітстайл-зйомках.
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Приклад:
Шорти із зебровим принтом + чорний кроп-топ + оверсайз блейзер/бомбер + спортивні сандалі + сумка-багет
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Cтильні образи з мінімалістичним принтом / Фото з інстаграму Pump Your Studio