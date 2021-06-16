Наймодніше взуття літа – сланці adidas Yeezy Каньє Веста: трендова добірка

Американський виконавець та дизайнер Каньє Вест своїми гумовими сланцями створив справжній фурор. Зірки стрітстайлу вже встигли приміряти пару не лише на відпочинку, але й одягають їх для прогулянок містом.

Сланці adidas Yeezy стали головним взуттєвим трендом серед fashion-інфлюенсерів. Коли вперше користувачі побачили чоловічу версію сланців, яку приміряв Каньє Вест, то одразу назвали модель "потворною", втім несподівано вони почали набирати широку популярність.

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Варто зазначити, що таке взуття насамперед надзвичайно зручне. В холодну пору року знаменитості одягають їх з білими шкарпетками під лосини. Найчастіше у сланцях adidas Yeezy потрапляла в об’єктиви папараці Кайя Гербер. Модель одягала взуття постійно на неофіційні прогулянки або йдучи у спортзал.

Інфлюенсерка Жозефін Гаанінг гумове взуття, яке ще кілька років тому ми всі носили виключно для домашнього вжитку, поєднує їх з елементом розкоші – сумкою Hermès. Матильда Джерф пропонує носити їх зі спортивним костюмом.

Популярна модель та блогерка Камілла Шарьє одягає бежеві сланці зі стильною сорочкою оверсайз зеленого кольору. Стильна матуся Сандра Сауседа з Арізони одягає сланці не лише зі спортивними штанами, але й з класичними палаццо, білими широкими штанами та велосипедками.

Стилісти зазначають, що таке взуття можна носити насправді зі всім чим завгодно. Вони стануть відмінним доповненням до легких шортів або велосипедок, до джинсів або вільного штанного костюма.

У поєднанні зі шкарпетками в тон, ваші шльопанці візуально стануть ще масивнішими. Коштує таке взуття понад 10 тисяч гривень.